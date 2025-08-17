Τζόκερ: Νέο τεράστιο τζάκποτ, στα €28 εκατ. το ποσό της αποψινής κλήρωσης

Νέο ρεκόρ κερδών στο Τζόκερ μετά την κλήρωσης του ΟΠΑΠ την περασμένη Πέμπτη (14/08), καθώς δεν βρέθηκε τυχερός νικητής στην πρώτη κατηγορία.

Στην κλήρωση της Κυριακής 17 Αυγούστου 2025, το ποσό που θα μοιραστεί αν υπάρξει μεγάλος νικητής θα φτάσει τα 28.000.000 ευρώ, το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού.

Ιστορικό ρεκόρ κερδών στο Τζόκερ



Το ποσό των 28 εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθεί στην επόμενη κλήρωση αποτελεί το μεγαλύτερο τζάκποτ από την έναρξη του παιχνιδιού στην Ελλάδα. Η αυξημένη συμμετοχή αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες θα δοκιμάσουν την τύχη τους.

Επόμενη κλήρωση Τζόκερ – Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Πιθανός νικητής πρώτης κατηγορίας: Έως €28.000.000

Ώρα κλήρωσης: 22:00

Τρόποι συμμετοχής: Σε όλα τα πρακτορεία ΟΠΑΠ και online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας ή της εφαρμογής ΟΠΑΠ.