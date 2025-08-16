Καιρός: Υποχωρούν οι άνεμοι την Κυριακή - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι ισχυρότερη ριπή έως τις 17:00 περίπου καταγράφηκε στην κορυφή της Πεντέλης και ήταν ίση με 95 χλμ/ώρα. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές έως τις 17:00 του Σαββάτου 16/08.

Πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Κυριακή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και το πρωί στα ανατολικά τμήματα τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στη Θράκη μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα βορειότερα τμήματα, μέχρι νωρίς το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.