Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πυροσβεστική: Δύο συλλήψεις στη Νάξο για φωτιά σε απορρίμματα - 42 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Πυροσβεστική: Δύο συλλήψεις στη Νάξο για...

Η Πυροσβεστική παρακαλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Πυροσβεστική για πυρκαγιά στη Νάξο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, συνελήφθησαν χθες, 15 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Νάξου, δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της νήσου Νάξου.

Συνολικά το τελευταίο 24ωρο, από τις 15/8 έως τις 16/8 εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

 Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού  διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

 
Η Πυροσβεστική παρακαλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξειςτων αρμόδιων Αρχών.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Πάτρα: Πέντε μέρες μετά την φωτιά και η Ξερόλακκα ακόμη ... "καπνίζει"- ΒΙΝΤΕΟ

Με σπασμένο γόνατο ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νάξος Φωτιές Πυροσβεστική

Ειδήσεις