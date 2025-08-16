Back to Top
Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο - Απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες

Απεγκλωβίστηκαν έγκαιρα οι περίπου 50 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονταν από το ξενοδοχείο τους σε παραλία

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε λεωφορείο που βρισκόταν στην περιοχή του Τρουμπετά στην Κέρκυρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά περιορίζεται στο όχημα και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε δασική έκταση της περιοχής, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση.

 Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι έβγαιναν καπνοί από το λεωφορείο, το ακινητοποίησε αμέσως και έδωσε εντολή να απομακρυνθούν αμέσως από το όχημα όλοι οι επιβάτες.

 Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται

