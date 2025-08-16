Σοφία Σεϊρλή: Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας συγγενείς και φίλοι για να αποχαιρετήσουν την ηθοποιό

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, το τελευταίο «αντίο» στη Σοφία Σεϊρλή, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της στην Ικαρία. Η 77χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στις 10 Αυγούστου, ενώ κολυμπούσε από την παραλία Κάμαρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους Ικαρίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η Σοφία Σεϊρλή παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ενώ βρισκόταν στα ανοικτά.

Η φίλη της, ανήσυχη επειδή δεν επέστρεψε, ειδοποίησε τις αρχές, όμως η κατάληξη ήταν μοιραία.

Δεν είναι η πρώτη τραγωδία που σημειώνεται εκεί, αφού στην ίδια παραλία, πριν από ακριβώς δύο χρόνια, είχε χάσει τη ζωή του από πνιγμό ο 11χρονος γιος του Οδυσσέα Σταμούλη.

Η είδηση του θανάτου της έγινε αμέσως γνωστή, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, που θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της.

Σήμερα, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να αποχαιρετήσουν τη Σοφία Σεϊρλή.

Ανάμεσά τους ήταν ηθοποιοί και συνεργάτες της, όπως ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Γιώργος Καραμίχος, ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη, η Δανάη Λουκάκη, ο Άγγελος Μπούρας και πολλοί ακόμα, που ήθελαν να εκφράσουν την αγάπη και το σεβασμό τους προς την ηθοποιό.