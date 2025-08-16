Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της

Φέρεται να τερμάτισε τη μηχανική υποστήριξη λίγες ώρες μετά τη νοσηλεία της
Σε νέα δικαστική περιπέτεια εμπλέκεται η Πρισίλα Πρίσλει, με μια νέα αγωγή να την κατηγορεί ακόμη και για τον θάνατο της κόρης της, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ.
Οι πρώην συνεργάτες της, Brigitte Kruse και Kevin Fialko, κατέθεσαν αγωγή ύψους 50 εκατ. δολαρίων κατηγορώντας την 80χρονη χήρα του Έλβις Πρίσλεϊ για απάτη, παραβίαση συμβολαίων και, κυρίως, για παρέμβαση στη μηχανική υποστήριξη της κόρης της, λίγες ώρες μετά τη νοσηλεία της τον Ιανουάριο του 2023.
Η μοναχοκόρη του «βασιλιά του ροκ», Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ πέθανε στα 54 της χρόνια από καρδιακή ανακοπή. Ο ιατροδικαστής είχε αποδώσει το μοιραίο σε επιπλοκή παλαιότερης βαριατρικής επέμβασης, χωρίς ίχνη τραυματισμού ή εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, η μήνυση των δύο επιχειρηματιών αφήνει να εννοηθεί ότι η Πρισίλα Πρίσλεϊ είχε προσωπικό κίνητρο, να απομακρύνει την κόρη της και να διασφαλίσει την πρόσβασή της στη Graceland και την οικογενειακή περιουσία.
Σύμφωνα με τους ενάγοντες, η Πρισίλα Πρίσλεϊ «έδρασε βιαστικά» γνωρίζοντας ότι η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ετοιμαζόταν να την αποκόψει από τον έλεγχο. Όπως αναφέρουν, «τράβηξε την πρίζα λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της κόρης της στο νοσοκομείο», επιλέγοντας να θέσει τέλος στη ζωή της. Παράλληλα κατηγορούν την ίδια και τον στενό της κύκλο ότι εξαπάτησαν την εταιρεία Priscilla Presley Partners, για την οποία οι ίδιοι είχαν επενδύσει εκατομμύρια, με στόχο την αναβίωση του brand γύρω από την προσωπικότητά της.
Η απάντηση από το στρατόπεδο της Πρισίλα Πρίσλεϊ ήρθε άμεσα. Ο δικηγόρος της, Marty Singer, χαρακτήρισε την αγωγή «ανυπόστατη, ντροπιαστική και συκοφαντική», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια θλιβερή απόπειρα να λερωθεί το όνομα μιας 80χρονης γυναίκας».
Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα δικαστικών μαχών γύρω από την περιουσία των Πρίσλεϊ. Μετά τον θάνατο της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η κόρη της, Ράιλι Κίου, κατέληξε δικαστικά ως η μοναδική ιδιοκτήτρια του Graceland, έπειτα από διαμάχη με τη γιαγιά της. Τώρα, οι νέες κατηγορίες επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εσωτερικές έριδες της διάσημης οικογένειας και το ερώτημα εάν ο θάνατος της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ κρύβει περισσότερα από όσα έγιναν επισήμως γνωστά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr