Αχαΐα: Σχεδόν 22 χιλιάδες στρέμματα έχουν επηρεαστεί μέχρι τώρα από τις φωτιές σε Μοιραίικα και Πάτρα

Στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.
Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:
- Χίος: ~40.000 στρέμματα
- Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα
- Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα
- Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα
- Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα
- Πάτρα: ~2.000 στρέμματα
