Δείτε live που έχει φωτιά από δορυφόρους της NASA

Σκληρή μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν και δίνουν και σήμερα οι πυροσβέστες μας σε όλη την Ελλάδα.

Οι περισσότερες φωτιές ξέσπασαν την Τρίτη και δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στις περιοχές.

Τα κύρια μέτωπα, το πρωί της Τετάρτης, είναι σε Χίο, Ζάκυνθο, Αχαΐα και Πρέβεζα. Λόγω των ανέμων, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς και σε άλλες περιφέρειες.

Το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί 82 φωτιές. Οι 23 από αυτές είναι σε εξέλιξη και απασχολεί αρκετούς πυροσβέστες και εναέρια μέσα.

Δείτε live τα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας από δορυφόρους της NASA

