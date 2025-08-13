Καιρός: Επιμένουν τα 7 μποφόρ- Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία

Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά σε 10 περιφέρειες

Και ενώ όλη η Ελλάδα φλέγεται από τις τεράστιες φωτιές που ξέσπασαν την Τρίτη και μαίνονται ακόμα και σήμερα, η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ μοιάζει να μην είναι ενθαρρυντική. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση, την ώρα που οι άνεμοι θα συνεχίζουν να πνέουν θυελλώδεις. Και σήμερα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά. Στο επίκεντρο των μελτεμιών είναι το Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε ετοιμότητα για την εκδήλωση φωτιάς. Ήδη οι πυροσβέστες μας δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα. Η ημέρα φαίνεται πως θα είναι δύσκολη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτερο τους 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

«Πορτοκαλί» συναγερμός σε Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο και άλλες 7 περιφέρειες

Η Πολιτική Προστασία, μέσω του χάρτη που εξέδωσε, προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνιο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Αναλυτικά για την Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

