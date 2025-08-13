Στα δυτικά και νότια χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες



Σε Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά και Ήπειρο καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Τρίτης 12/08, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η μέγιστη καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας και ήταν ίση με 42.8 °C. Στην Ανατολικά Στερεά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη οι θερμοκρασίες κρατήθηκαν σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα, λόγω και της επίδραση των βορείων ανέμων. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 169 από τους 545 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~31%), τους 37 °C σε 75 σταθμούς (ποσοστό ~14%) και τους 40 °C σε 15 σταθμούς.