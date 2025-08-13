Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στα δυτικά και νότια χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Στα δυτικά και νότια χθες οι υψηλότερες ...

Δείτε αναλυτικά


Σε Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά και Ήπειρο καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Τρίτης 12/08, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η μέγιστη καταγράφηκε στην Ωλένη Ηλείας και ήταν ίση με 42.8 °C. Στην Ανατολικά Στερεά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη οι θερμοκρασίες κρατήθηκαν σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα, λόγω και της επίδραση των βορείων ανέμων. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 °C. Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 °C σε 169 από τους 545 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~31%), τους 37 °C σε 75 σταθμούς (ποσοστό ~14%) και τους 40 °C σε 15 σταθμούς.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καιρός

Ειδήσεις