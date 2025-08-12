Ίδρυμα Τοπάλη: Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Σάββατο βράδυ, στο πλαίσιο του εορτασμού της πανσελήνου του Αυγούστου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας, πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία και με ιδιαίτερα ευμενή σχόλια εκ μέρους των επισκεπτών διπλή ξενάγηση στην έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe «Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Τα χρόνια της ελπίδας».

Η εκδήλωση, που έγινε από το Ίδρυμα Ιωάννου & Ευτέρπης Τοπάλη, διοργανωτή της έκθεσης από κοινού με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό επισκεπτών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να την περιηγηθούν υπό το φως της πανσελήνου.

Την ξενάγηση πραγματοποίησε η επιμελήτρια της έκθεσης Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου, ιστορικός τέχνης, η οποία παρουσίασε το έργο του διάσημου αμερικάνου φωτογράφου, την αισθητική του και την ιστορική σημασία για την καταγραφή της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του εικαστικού Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος μίλησε για το σύγχρονο έργο του "SOIL/TOIL, Χώμα/Μόχθος" και τον διάλογο που προτείνει με το φωτογραφικό έργο του McCabe.

Να θυμίσουμε πως η έκθεση περιλαμβάνει ανέκδοτες φωτογραφίες από το αρχείο του Robert McCabe, με ξεχωριστή αναφορά στο πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ματιά στην Ελλάδα των χρόνων της ανασυγκρότησης και της ελπίδας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μέρος του ευρύτερου προγράμματος ξεναγήσεων στο Αρχαιολογικό Μουσείου Πατρών για την Αυγουστιάτικη πανσέληνο