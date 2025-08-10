Σύροε: Ιστιοφόρο εξέπεμψε SOS - Επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο

Σήμα SOS εξέπεμψε ένα ιστιοφόρο ανοιχτά της Σύρου και αμέσως σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα.

Στο ιστιοφόρο επιβαίνουν δύο άτομα και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι 6-7 μποφόρ, με την επιχείρηση διάσωσης να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Στις προσπάθειες συνδράμει ένα Super Puma και ένα Blue Star, το οποίο έλαβε οδηγία να πλέει κοντά στο σημείο, ενώ επιχειρούν δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.

«Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ», αναφέρει η ανακοίνωση.