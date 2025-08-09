Ευτύχης Μπλέτσας: Η στιγμή που ρίχνει κολώνα φωτισμού σε γύρισμα- BINTEO

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων με παρουσιαστή τον Ευτύχη Μπλέτσα.

Όταν διαπίστωσε ότι το live του «τρέχει» μετά από πολύωρη προσπάθεια κανονικά για το διαδικτυακό κοινό του, ο παρουσιαστής επιχείρησε να κάνει ένα ακροβατικό πιάνοντας μια κολώνα φωτισμού σε πάρκο της περιοχής. Ωστόσο, η σκουριασμένη σιδερένια κολώνα ξεριζώθηκε αμέσως, πέφτοντας στο γρασίδι μαζί με τον ίδιο.

«Τι έκανα; Έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος», ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής στην κάμερα, εμφανώς σοκαρισμένος. Λίγο αργότερα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, τονίζοντας ότι ο εξοπλισμός ανήκει στους κατοίκους και πρέπει να προστατεύεται.

Ο δήμος απέστειλε συνεργείο για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ ο ίδιος ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι η κολώνα ήταν σκουριασμένη και στο εσωτερικό της υπήρχε μυρμηγκοφωλιά.



Το περιστατικό προκάλεσε πλήθος σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι η ευθύνη ανήκει στις δημοτικές αρχές για την έλλειψη συντήρησης. «Αν δεν το έκανες εσύ σήμερα, μπορεί να θρηνούσαμε θύματα αύριο», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας από τους ακολούθους του.