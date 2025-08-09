Ευτύχης Μπλέτσας: Η στιγμή που ρίχνει κολώνα φωτισμού σε γύρισμα- BINTEO

«Τι έκανα; Έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος», ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής στην κάμερα, εμφανώς σοκαρισμένος.
Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων με παρουσιαστή τον Ευτύχη Μπλέτσα.
Όταν διαπίστωσε ότι το live του «τρέχει» μετά από πολύωρη προσπάθεια κανονικά για το διαδικτυακό κοινό του, ο παρουσιαστής επιχείρησε να κάνει ένα ακροβατικό πιάνοντας μια κολώνα φωτισμού σε πάρκο της περιοχής. Ωστόσο, η σκουριασμένη σιδερένια κολώνα ξεριζώθηκε αμέσως, πέφτοντας στο γρασίδι μαζί με τον ίδιο.
«Τι έκανα; Έκανα βλακεία! Πάλι καλά που δεν χτύπησε κάποιος», ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής στην κάμερα, εμφανώς σοκαρισμένος. Λίγο αργότερα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, τονίζοντας ότι ο εξοπλισμός ανήκει στους κατοίκους και πρέπει να προστατεύεται.
Ο δήμος απέστειλε συνεργείο για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ ο ίδιος ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι η κολώνα ήταν σκουριασμένη και στο εσωτερικό της υπήρχε μυρμηγκοφωλιά.
Το περιστατικό προκάλεσε πλήθος σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι η ευθύνη ανήκει στις δημοτικές αρχές για την έλλειψη συντήρησης. «Αν δεν το έκανες εσύ σήμερα, μπορεί να θρηνούσαμε θύματα αύριο», σχολίασε χαρακτηριστικά ένας από τους ακολούθους του.
Η συγγνώμη του Ευτύχη Μπλέτσα
Παρά το γεγονός ότι η κολώνα φαινόταν να έχει σαπίσει και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα, ο Ευτύχης Μπλέτσας με ένα νέο βίντεο στη συνέχεια, απολογήθηκε στο κοινό του, ζητώντας συγγνώμη γι αυτό που θεώρησε ότι προκάλεσε, ενώ δεσμεύτηκε στο κοινό του πως τη Δευτέρα θα πάει στο δημαρχείο, φροντίζοντας να αποκατασταθεί η ζημιά. «Θέλω να την πληρώσω» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Έκανα βλακεία, έκανα μια ζημιά σήμερα. Σε περίπτωση που δεν το είδατε, κάναμε ένα live στον Εύοσμο και με το που στήσαμε την κάμερα και επειδή είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, όταν τελικά λύθηκαν όλα, σηκώθηκα με τον ενθουσιασμό μου να πανηγυρίσω. Τότε πήγα να στριφογυρίσω σε μια κολώνα φωτισμού και η κολώνα έφυγε και έπεσε. Όταν κατάλαβα τι έγινε, έπαθα σοκ», ανέφερε αρχικά.
«Αυτό το βίντεο το κάνω για να ζητήσω συγγνώμη στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου επειδή έκανα ζημιά. Κάτι που είναι του δήμου είναι όλων των κατοίκων της περιοχής», πρόσθεσε, ενώ στη συνέχεια τόνισε πώς λίγο αργότερα ο χώρος αποκλείστηκε και έσπευσε συνεργείο για να αποκαταστήσει την ζημιά. Μάλιστα, όπως έγραψε σε σχόλιο κάτω από το βίντεο, η κολώνα ήταν σκουριασμένη και είχε μια μυρμηγκοφωλιά μέσα.
