Συνάντηση είχε ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας κ. Ζαΐμη

Η συνάντηση όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είχε ως κυρίαρχο θέμα συζήτησης τα νομικά προβλήματα που αφορούν στο αλιευτικό καταφύγιο στη θέση Κρυονέρι Ακράτας. Ο κ. Οικονόμου έθεσε υπ’όψιν του κ. Ζαΐμη όλες τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει ο Δήμος Αιγιαλείας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ώστε να ανακοπεί οριστικά η προωθούμενη κατεδάφιση του λιμενίσκου.

Από πλευράς του ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαΐμης εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του και τη συμβολή του με κάθε τρόπο, ώστε να βρεθεί λύση και έτσι να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα κατοίκων, επαγγελματιών και αλιέων της περιοχής για νομιμοποίηση του λιμενίσκου αλλά και για τον καθαρισμό του, που κρίνεται απαραίτητη ενέργεια και μάλιστα άμεσα.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Ανδρέας Οικονόμου υπογράμμισε τα εξής: «Το ζήτημα δεν έχει λήξει, καθώς από πλευράς μας προχωρούμε σε σειρά επαφών και αξιοποιούμε οποιοδήποτε νομικό μέσο, ώστε να πετύχουμε τον στόχο της νομιμοποίησης και κατ’επέκτασιν της διάσωσης του λιμενίσκου, που εξυπηρετεί τις ανάγκες αρκετών αλιέων και ιδιοκτητών σκαφών της ευρύτερης περιοχής για πάνω από 40 χρόνια. Βεβαίως σημαντική και άμεση προτεραιότητα έχει και ο καθαρισμός του αλιευτικού καταφυγίου από υλικά και μπάζα που έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ζήτημα δημόσιας υγείας, κάτι που με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων ευελπιστούμε ότι θα επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.»

Από πλευράς του, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης ανέφερε πως: «Η Π.Ε. Αχαΐας όπως το έπραξε και τα προηγούμενα έτη θα διερευνήσει προσεκτικά κάθε δυνατή ενέργεια, με στόχο την εξεύρεση της πιο αποτελεσματικής και άμεσης λύσης στα συγκεκριμένα ζητήματα. Παραμένουμε ανοιχτοί σε προτάσεις και θα συνεργαστούμε για να προχωρήσει ο καθαρισμός του αλιευτικού καταφυγίου προς όφελος όλων. Εκτός από τα χρόνια νομικά θέματα που απαιτούν επίλυση για τη νομιμοποίηση του λιμένα, υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα στο λιμανάκι του Κρυονερίου, όπως τα συσσωρευμένα μπάζα, τα σκουπίδια και η έντονη δυσοσμία. Αυτά όχι μόνο υποβαθμίζουν την εικόνα της περιοχής, αλλά δημιουργούν και επικίνδυνες εστίες ρύπανσης, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού με όλους τους αρμόδιους φορείς».