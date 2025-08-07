Ολλανδική βασιλική οικογένεια: Στο επίκεντρο κριτικής για το πολυτελές καλοκαίρι 8 εβδομάδων στην Ελλάδα

Η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο δριμείας κριτικής, με αφορμή τη μακρά διαμονή τους στην πολυτελή βίλα τους στην Ελλάδα – σύμφωνα με διεθνή μίντια, οι γαλαζοαίματοι έκαναν διακοπές οκτώ ολόκληρες εβδομάδες.

Ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα πέρασαν τις διακοπές τους στην έπαυλή τους στο Κρανίδι, προκαλώντας ερωτήματα από τον ολλανδικό Τύπο και το κοινό σχετικά με την απουσία τους από την Ολλανδία, Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το HOLA!

Η απόφασή τους να περάσουν το καλοκαίρι στο εξωτερικό δεν είναι δα και κάτι νέο. Το βασιλικό ζεύγος πούλησε το εξοχικό του στη Μοζαμβίκη και αγόρασε το ελληνικό κτήμα, αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το 2012. Από τότε, σχεδόν κάθε ταξίδι στην Ελλάδα προκαλεί αντίδραση.

Πρόσφατα, περιοδικό της χώρας τους, συνέκρινε τα μέλη της ολλανδικής βασιλικής οικογένειας με τα αντίστοιχα της λοιπής Ευρώπης πολλά από τα οποία παραδοσιακά περνούν τα καλοκαίρια τους στις χώρες τους.

«Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας βρίσκονται στη Μαγιόρκα. Ο βασιλιάς Καρλ Γκούσταφ και η βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας μένουν στο σουηδικό νησί Όλαντ. Ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας περνούν κάθε καλοκαίρι στο παλάτι τους, το Όσκαρσαλ, στη χερσόνησο Μπούγκντοϊ. Ο πρίγκιπας Φρέντερικ και η πριγκίπισσα Μαίρη της Δανίας απολαμβάνουν το χρόνο τους στο Μαρσελίσμπο

Ακόμη και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό κάνει διακοπές στην εξοχική του κατοικία, Roc Agel, μόλις 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από το παλάτι. Και ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αποσύρονται στο κάστρο Balmoral στη Σκωτία», σημείωσε το περιοδικό.

Δεδομένης αυτής της αντίθεσης, το άρθρο ρωτούσε: «Δεν θα έπρεπε ο βασιλιάς Willem-Alexander και η βασίλισσα Máxima να ακολουθήσουν το παράδειγμα των συναδέλφων τους μοναρχών και να περάσουν τις διακοπές τους πιο κοντά στο σπίτι τους;»

Σύμφωνα με το HOLA! η ολλανδική βασιλική οικογένεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διακοπές στην Ελλάδα με τις τρεις κόρες του, την πριγκίπισσα Αμαλία, την πριγκίπισσα Αλεξία και την πριγκίπισσα Αριάνα. Το επίσημο πρόγραμμά τους παραμένει κενό καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με εξαίρεση την 15η Αυγούστου, οπότε ο βασιλιάς θα παραστεί σε εθνική τελετή στη Χάγη για τον εορτασμό της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.

Η βίλα που «έβαλε φωτιά»

Η ελληνική κατοικία της βασιλικής οικογένειας έχει μπει στο στόχαστρο του ολλανδικού Τύπου. Έχει έκταση 4.000 τετραγωνικά μέτρα και πανοραμική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, η βίλα βρίσκεται κοντά στις Σπέτσες, το νησί που φιλοξένησε το 2010 το γάμο του πρίγκιπα Νικολάου της Ελλάδας και της Τατιάνα Μπλατνίκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού που ο βασιλιάς Willem-Alexander και η βασίλισσα Máxima ερωτεύτηκαν την περιοχή.