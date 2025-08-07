Πάτρα: Eίχε τη μουσική στο "τέρμα" και συνελήφθη για διατάραξη

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι είχε διοργανώσει ως υπεύθυνος, σε υπαίθριο χώρο μουσική εκδήλωση, κατά την οποία αναπαράγονταν μουσική από ορχήστρα, κάνοντας χρήση ενισχυτή και ηχείων, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων, αναφέρει η αστυνομία,

Σύλληψη για παράνομη οπλοκατοχή

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε

αστυνομικό έλεγχο, που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα μεταλλικό αναδιπλούμενο μαχαίρι, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο

που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -1,4- γραμμάρια κάνναβης, σύμφωνα με την αστυνομία.