Τι σημαίνει η λέξη «ασκαρδαμυκτί» και από πού προέρχεται

Οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις αποτελούν έναν ανεκτίμητο θησαυρό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Είναι σαν μικρές κάψουλες χρόνου, που περιέχουν μέσα τους συμπυκνωμένη τη σοφία και την εμπειρία πολλών γενεών.

Οι παροιμίες και οι λαϊκές ρήσεις αποτελούν έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο για να μεταδοθούν από γενιά σε γενιά σημαντικές αξίες, ηθικές αρχές και πρακτικές συμβουλές για τη ζωή. Είναι διαχρονικές, καθώς αν και δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, διατηρούν τη σημασία τους ακόμη και σήμερα, καθώς οι ανθρώπινες εμπειρίες και τα προβλήματα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδια.

Μάθε πώς βγήκε η λέξη «ασκαρδαμυκτί»

Πολλές φορές ακούμε τη λέξη «ασκαρδαμυκτί». Γιατί όμως τη λέμε και από πού προέρχεται; Σημαίνει «με βλέμμα σταθερό», «ατενές», «χωρίς να ανοιγοκλείνεις τα βλέφαρα».

Είναι αρχαιοπρεπής λέξη και προέρχεται από το επίθετο «ασκαρδάμυκτος».

Πηγή: FOXreport.gr