Πέθανε η Τζίνι Σίλι, η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 85 ετών, η εμβληματική τραγουδίστρια της κάντρι, Τζίνι Σίλι.

Η διάσημη τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή 1η Αυγούστου, στο Ιατρικό Κέντρο Σάμιτ στο Χέρμιτατζ του Τενεσί, μετά από επιπλοκές που προκλήθηκαν από εντερική λοίμωξη, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός της σε δήλωση προς το περιοδικό People.

Η Σίλι, η οποία είχε χάσει τον σύζυγό της, Γιουτζίν Γουόρντ, από καρκίνο τον Δεκέμβριο του 2023, ταλαιπωρούνταν από σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια του 2025.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η τραγουδίστρια είχε υποβληθεί σε «πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για επιδιόρθωση σπονδύλων» το περασμένο διάστημα, ενώ είχε, επίσης, υποβληθεί «δύο επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα».

Κατά την περίοδο της νοσηλείας της, είχε αποκαλύψει ότι πέρασε «11 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας» και είχε υποστεί επίσης «μια κρίση πνευμονίας».

Η Τζίνι Σίλι απέκτησε τη φήμη της το 1966 με το τραγούδι “Don’t Touch Me”, το οποίο της εξασφάλισε μία θέση στην ιστορία της κάντρι μουσικής. Άλλα από τα γνωστά της τραγούδια είναι τα “A Wanderin’ Man”, “I’ll Love You More (Than You’ll Need)” και το ντουέτο της με τον Τζακ Γκριν, “Wish I Didn’t Have to Miss You”, το οποίο κυκλοφόρησε το 1969. Ήταν, επίσης, αφοσιωμένο μέλος του Grand Ole Opry, με περισσότερες από 5.300 εμφανίσεις.