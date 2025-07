Πάτρα: «Πάντα Υπάρχει το Αύριο» από τον δημοτικό κινητό κινηματογράφο

Με την προβολή μιας ασπρόμαυρης Ιταλικής κομεντί – η ταινία είναι παραγωγή του 2023 και έκοψε πάνω από 5 εκατομμύρια εισιτήρια - συνεχίζονται στις 9.30 το βράδυ της Τρίτης 29 Ιουλίου οι προβολές του Δημοτικού Κινητού Κινηματογράφου.

Τίτλος της ταινίας η οποία θα προβληθεί στο προαύλιο του νέου Δημαρχείου, «Πάντα Υπάρχει το Αύριο», (There Is Still Tomorrow).

Η σκηνοθέτης Πάολα Κορτελέζι μας ταξιδεύει μέσα από τον φακό της στην Ιταλία του ‘40, την οποία ανασυστήνει εντυπωσιακά, ισορροπώντας με μαεστρία μεταξύ δράματος και χιούμορ και εκπλήσσοντας το κοινό με ένα απρόσμενο τέλος που θα συζητηθεί.

Ο αντισεξιστικός λόγος και οι καταγγελίες κατά της πατριαρχίας κυριαρχούν στην ταινία η οποία ξεκινά με ένα ηχηρό σκαμπίλι αντί για καλημέρα, πάνω σε ένα υπέροχο μεταπολεμικό τραγούδι. Η ταινία διηγείται την ιστορία της Ντέλια, μιας φτωχής γυναίκας που δουλεύει σκληρά για να μεγαλώσει τα τρία παιδιά της, υπό δύσκολες συνθήκες, στη μεταπολεμική Ιταλία, βιώνοντας την καταπίεση σε όλες τις εκφάνσεις της.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Ντέλια και ο Ιβάνο ζουν με τα παιδιά τους και τον άρρωστο πατέρα του Ιβάνο στη Ρώμη. Είναι μια μεταφορά στο 1946 και οι άνθρωποι στην πόλη προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στους σπόρους της ελευθερίας και τα ελλείμματα του παρελθόντος.

Η Ντέλια είναι ο τύπος της γυναίκας-φροντίστριας που έχει μάθει να ζει με τον τυραννικό άντρα της. Η οικογένεια είναι ενθουσιασμένη με τον επικείμενο αρραβώνα της κόρης τους.

Όμως όλα αλλάζουν όταν η Ντέλια λαμβάνει ένα μυστηριώδες γράμμα που την κάνει να ανακτήσει το κουράγιο της και να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή. Εμπνευσμένη από τις ιστορίες των γιαγιάδων και προγιαγιάδων.

Σκηνοθεσία: Πάολα Κορτελέζι

Πρωταγωνιστούν: Πάολα Κορτελέζι, Βαλέριο Μασταντρέα

Η ταινία θα επαναπροβληθεί την Πέμπτη 31 Ιουλίου στη Δημοτική Πλαζ και την Κυριακή 3 Αυγούστου στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου.

Η παρακολούθηση των προβολών είναι δωρεάν