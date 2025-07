Ο 83χρονος σταρ Χάρισον Φορντ κερδίζει την πρώτη του υποψηφιότητα για Emmy

O Αμερικανός σταρ του κινηματογράφου, ο αγαπημένος "Ιντιάνα Τζόουνς", Χάρισον Φορντ που στις 13 Ιουλίου είχε γενέθλια και έγινε αισίως 83 ετών, κέρδισε την 1η του υποψηφιότητα για βραβείο Emmy στα 77α Emmy.

O γοητευτικός και αξιόλογος ηθοποιός Χάρισον Φορντ στην καριέρα του που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες έχει υποδυθεί κάποιους από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της έβδομης τέχνης, όπως ο Ιντιάνα Τζόουνς που προαναφέραμε, και ο Χαν Σόλο στον Πόλεμο των άστρων του Τζορτζ Λούκας.

Τώρα στο βιογραφικό του προστέθηκε πλέον μια υποψηφιότητα για τα τηλεοπτικά βραβεία Emmy.

Ο Χάρισον Φορντ είναι ο δεύτερος σε μεγαλύτερη ηλικία υποψήφιος στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία, μετά τον αείμνηστο Άλαν Άρκιν, ο οποίος το 2020, σε ηλικία 86 ετών κέρδισε μια υποψηφιότητα για την ερμηνεία του στη σειρά «Η μέθοδος Κομίνσκι» του Netflix.

Η αναγνώριση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον σταρ Φορντ, ο οποίος αγνοήθηκε ιδιαίτερα στην πρώτη σεζόν του «Shrinking», παρά τους πολλούς επαίνους για την ερμηνεία του ως δρ. Πολ Ρόουντς, ενός απότομου αλλά αξιαγάπητου θεραπευτή και συμβούλου.

Τώρα ωστόσο ο Χ. Φορντ και η ερμηνεία του στη σειρά "Shrinking" του Apple TV+ που ήδη έφτασε στην 3η της σαιζόν, φαίνεται πως δικαιώθηκαν.

Οι υποψήφιοι λοιπόν για καλύτερο Β΄ Ανδρικό Ρόλο – Κωμωδία στα 77α Έμμυ που είναι τα αποκαλούμενα τηλεοπτικά Όσκαρ, είναι:

Άϊκ Μπάρινχολτζ, The Studio

Κόλμαν Ντομίνγκο, Τέσσερις Εποχές

Χάρισον Φορντ, Shrinking

Τζεφ Χίλερ, Somebody Somewhere

Έμπον Μος-Μπάκραχ, The Bear

Μάικλ Ούρι, Shrinking

Μπόουεν Γιανγκ, Saturday Night Live.