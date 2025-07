Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες Emmy 2025: «Severance» και «The Studio» κρατούν την πρωτιά

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των 77ων Βραβείων Emmy, με το Apple TV+ να κρατάει τα πρωτεία με δύο παραγωγές, τις «Severance» (27 υποψηφιότητες) και «The Studio» (23), στις κατηγορίες της καλύτερης δραματικής και κωμικής σειράς αντίστοιχα, να ξεπερνούν ή να ισοφαρίζουν με τις υποψηφιότητες ρεκόρ που είχε συγκεντρώσει η τρίτη σεζόν του «The Bear» το 2023 (23).

Το HBO Max, από την άλλη, συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες συνολικά (142), χάρη σε σειρές όπως οι «The Penguin», «The White Lotus», «The Last of Us» και «Hacks».

Στις υποψηφιότητες για την καλύτερη ερμηνεία η Kathy Bates («Matlock») σημείωσε, στα 77 της χρόνια, ρεκόρ ως η μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκα που διεκδικεί το βραβείο α’ γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά.



Στην κατηγορία της μίνι σειράς, το Netflix είχε κερδίσει πέρυσι με το «Baby Reindeer» και φέτος διεκδικεί το βραβείο με μια ακόμα βρετανική παραγωγή αναδεικνύεται σε φαβορί, το «Adolescence», που θα κοντραριστεί με τα «The Penguin» (HBO Max), «Dying for Sex» (FX), «Black Mirror» (Netflix) και «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» (Netflix).

Η τελετή απονομής των 77ων βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου με οικοδεσπότη τον κωμικό ηθοποιό Nate Bargatze.

Δείτε εδώ τις φετινές υποψηφιότητες: