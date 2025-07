Η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «Μαζί-Together» από 31-7 στην Ελλάδα

Η ταινία «Μαζί-Together» σε σενάριο & σκηνοθεσία του Michael Shanks, ετοιμάζεται για έξοδο στις Αμερικάνικες αίθουσες από την Neon στις 30 Ιουλίου 2025 και 31-7 βγαίνει στη χώρα μας σε διανομή από την εταιρεία The Film Group.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο φιλμ με στοιχεία τρόμου που είχε κάνει την πρεμιέρα του και ενθουσιάσει στις 26 του περασμένου Ιανουαρίου στο φημισμένο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου Sundance Film Festival στη Γιούτα.

Έγραψαν για την ταινία

“Μια απίστευτα διασκεδαστική μίξη τρόμου και συναισθηματικής εξάρτησης” The Hollywood Reporter

“Μία επική και αξέχαστη ταινία τρόμου” Screen Rant

“Μια απολαυστικά ανατρεπτική εκδοχή του είδους body horror” IndieWire

“Mια ταινία τρόμου για τους ρομαντικούς που κρύβουμε μέσα μας.” Beyond the Cinerama Dome

“Ο Φράνκο και η Μπρι είναι καταπληκτικοί… μαζί.”

Στην ταινία, το διαφημιστικό πόστερ της οποίας ήδη φιγουράρει στο φουαγιέ των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων, πρωταγωνιστούν ο 40χρονος Ντέιβ Φράνκο, μικρότερος αδελφός του σταρ Τζέιμς Φράνκο, γνώριμος μας από τις ταινίες «Now You See Me» (2013) και του σίκουελ της, «Now You See Me 2» (2016) αλλά και από την κωμωδία «Neighbors» του 2014, και η Άλισον Μπρι-Alison Brie που είναι ευρέως από τον ρόλο της ως Τρούντι Κάμπελ στην επιτυχημένη σειρά «Mad Men», καθώς και από την σειρά «Community».