Στη Χαλκίδα οι μικροί του στίβου- Όλοι οι Αχαιοί

Πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων
Χαλκίδα και Σέρρες φιλοξενούν το Σαββατοκύριακο (12-13/7) την Α΄ φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παμπαίδων - Παγκορασίδων Κ16 με τις συμμετοχές στους δύο ομίλους να ξεπερνούν τις 2.500.
Μια διοργάνωση που φέτος θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ16, το οποίο θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Θήβα.
Οι τρεις πρώτοι κάθε αγωνίσματος και οι δύο καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο των δύο ομίλων θα προκριθούν στην τελική φάση της διοργάνωσης και θα διεκδικήσουν τα μετάλλια της κατηγορίας.
Οι διοργανωτές έχουν ήδη ανακοινώσει τα τελικά προγράμματα και τις τελικές συμμετοχές.
Συμπληρωματικά της προκήρυξης στον όμιλο της Χαλκίδας θα γίνει προκριματικός στη σφαιροβολία κοριτσιών (όριο 11,00μ.) και τη δισκοβολία ανδρών (όριο 40,00μ.).
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΓΣ Αρίων Πάτρας 1000 M
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1000 M
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 1000 M
ΡΟΖΗ ΑΛΗΘΙΝΗ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 150 M
ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 ΑΓΣ Άτλας Πατρών 2020 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 80 M
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 300 Μ
ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5000 ΒΑΔΗΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5000 ΒΑΔΗΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΑΕ Ολυμπιάδα ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 300 Μ
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 300 Μ
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2000 M
ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1000 M
ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 80 M
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 600 M
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ
ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 600 M
ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 80 M
ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1000 M
ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 300 Μ
ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 80 M
ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 80 M
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 1000 M
ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 1000 M
ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 80 M
ΤΡΙΓΚΑ ΘΕΩΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3000 ΒΑΔΗΝ
ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2000 M
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 600 M
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 600 M
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 150 M
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2000 M
ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΖΑΓΚΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1000 M
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΖΩΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1000 M
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2000 M
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΣΠΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΕΥΑΓΓΕ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ.
ΜAΡΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 600 M
ΜAΡΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 2000 Μ ΦΕ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΙΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΙΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 300 Μ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΚΙΤΣΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 600 M
ΚΙΤΣΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΚΙΤΣΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΞΕΝΟΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 2000 Μ ΦΕ
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΦΛΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 300 Μ
ΦΛΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ
ΦΛΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 600 M
ΠΟΛΙΤΗ ΛΥΔΙΑ 2012 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1000 M
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 2000 Μ ΦΕ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 80 M
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 80 M
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ
ΤΡΙΨΑΣ ΗΛΙΑΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ
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