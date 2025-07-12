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Στη Χαλκίδα οι μικροί του στίβου- Όλοι οι Αχαιοί

Η Αθανασία Τσαχλή

Η Αθανασία Τσαχλή

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων

Χαλκίδα και Σέρρες φιλοξενούν το Σαββατοκύριακο (12-13/7) την Α΄ φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παμπαίδων - Παγκορασίδων Κ16 με τις συμμετοχές στους δύο ομίλους να ξεπερνούν τις 2.500.

Μια διοργάνωση που φέτος θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ16, το οποίο θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Θήβα.

Οι τρεις πρώτοι κάθε αγωνίσματος και οι δύο καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο των δύο ομίλων θα προκριθούν στην τελική φάση της διοργάνωσης και θα διεκδικήσουν τα μετάλλια της κατηγορίας.

Οι διοργανωτές έχουν ήδη ανακοινώσει τα τελικά προγράμματα και τις τελικές συμμετοχές.

Συμπληρωματικά της προκήρυξης στον όμιλο της Χαλκίδας θα γίνει προκριματικός στη σφαιροβολία κοριτσιών (όριο 11,00μ.) και τη δισκοβολία ανδρών (όριο 40,00μ.).

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΓΣ Αρίων Πάτρας 1000 M

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1000 M

ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 1000 M

ΡΟΖΗ ΑΛΗΘΙΝΗ 2011 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 150 M

ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2011 ΑΓΣ Άτλας Πατρών 2020 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 80 M

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 2011 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 300 Μ

ΒΕΡΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2011 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5000 ΒΑΔΗΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2010 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5000 ΒΑΔΗΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 ΑΕ Ολυμπιάδα ΠΑΤΡΩΝ 5000 ΒΑΔΗΝ

ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 300 Μ

ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 300 Μ

ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2000 M

ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΑΣΠΡΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1000 M

ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 80 M

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 600 M

ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3000 ΒΑΔΗΝ

ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 600 M

ΚΩΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 80 M

ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1000 M

ΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 300 Μ

ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 2011 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 80 M

ΤΣΕΡΙΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 80 M

ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2010 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 1000 M

ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 1000 M

ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 80 M

ΤΡΙΓΚΑ ΘΕΩΝΗ 2011 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 3000 ΒΑΔΗΝ

ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2010 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 300Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2000 M

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 600 M

ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 600 M

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 150 M

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2000 M

ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΖΑΓΚΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2011 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1000 M

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΖΩΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 1000 M

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 2000 M

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2012 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΣΠΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΕΥΑΓΓΕ 2010 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ.

ΜAΡΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 600 M

ΜAΡΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 2000 Μ ΦΕ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΙΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ ΙΡΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 300 Μ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΚΙΤΣΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 600 M

ΚΙΤΣΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΚΙΤΣΑΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΞΕΝΟΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 2000 Μ ΦΕ

ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ 2010 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΦΛΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 300 Μ

ΦΛΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ300Μ

ΦΛΩΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2011 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2010 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 600 M

ΠΟΛΙΤΗ ΛΥΔΙΑ 2012 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1000 M

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 2000 Μ ΦΕ

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 80 M

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 80 M

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2010 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ

ΤΡΙΨΑΣ ΗΛΙΑΣ 2012 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΣΚΥΤ.4Χ80Μ

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