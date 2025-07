Πανεπιστήμιο Πατρών: Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο της Κίνας, Hebei University of Engineering

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενισχύει όλο και περισσότερο την εξωστρέφεια και συνεργασία του με λοιπά Πανεπιστήμια της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Και συνεχίζει: Σε αυτό το μήκος κύματος, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025 το Πανεπιστήμιο Πατρών επισκέφθηκε αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο της Κίνας και συγκεκριμένα από το Hebei University of Engineering.

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ. Μπούρας και ο Αντιπρύτανης Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Εξωστρέφειας, Καθ. Δ. Μαντζαβίνος. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών, Καθ. Ι. Βενέτης, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, Αναπλ. Καθ. Ε. Αλμπάνη, Κοσμήτορες των Σχολών Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας καθώς και Πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας.

Να υπογραμμιστεί ότι η αντιπροσωπεία από το Hebei University of Engineering αποτελούνταν από τους: SHAN Yaojun President, Hebei University of Engineering, ZHAO Jijun Director, Graduate Department, WANG Jinxi Party Secretary, School of Earth Science and Engineering, SONG Yangming Dean, School of International Education. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν σύντομες παρουσιάσεις των αντίστοιχων Τμημάτων ενώ ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τη δημιουργία κοινών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε θέματα Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας. Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Hebei University of Engineering στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, ολοκληρώθηκε με τη ξενάγηση στα εργαστήρια, στις αίθουσες και στο υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.