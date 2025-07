Στον Πρωθυπουργό το θέμα της Αρχαίας Ελίκης - Επιστολή του Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής Γ. Βασιλακόπουλου

Κύριε Πρόεδρε της κυβέρνησης, σας καλώ να συμβάλετε στην καταπολέμηση του βαθέος κράτους που τόσο πολύ έχει βλάψει και βλάπτει την χώρα μας, σε μια προσπάθεια που εσείς πρώτος έχετε ξεκινήσει, και για την οποία θερμά σας συγχαίρω.

Εγώ προσωπικά καθώς και η καταξιωμένη μας Αρχαιολόγος Ντόρα Κατσωνοπούλου, παραμένουμε στην διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίας ή στοιχείων.

Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι οι Αιγιαλείς/Αχαιοί και όλοι οι Έλληνες, αλλά και όλοι εμείς οι Έλληνες του Εξωτερικού, θα είμαστε υπερήφανοι για την άμεση επέμβασή σας ώστε να λύσετε τον γόρδιο τούτο δεσμό που η πλεκτάνη του κακόβουλου deep State κατάφερε να δημιουργήσει, προκαλώντας οπισθοδρόμηση και μόνον για ακόμη μια φορά στην πρόοδο αυτού του τόπου.

Μετά τιμής,

Vassilakopoulos Yannis, Economist

President of International Committee for Ancient Hellike

University of Piraeus, Université de Paris VIII, Université de Paris Panthéon Sorbonne

DIGN ltd:Digital Intelligent Global Network :President-CEO Ex-president of French Association of Cruises lines and Ferries.