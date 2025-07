Πανεπιστήμιο Πατρών: Επίσκεψη αντιπροσωπείας 11 Πανεπιστημίων από το Βιετνάμ

Τη Δευτέρα 30/6/2025 και την Τρίτη 1/7/2025 επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Πατρών 20μελής αντιπροσωπεία από 11 Πανεπιστήμια και Οργανισμούς του Βιετνάμ.

Ειδικότερα,όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και διοικητικά στελέχη από τα ακόλουθα Ιδρύματα:



Cân Tho University,

National Agency for Information and Statistics,

Agence universitaire de la Francophonie,

University of Hanoi,

Higher School of Transport and Communication,

International Francophone Institute – UNV Hanoi,

Polytechnic School – University of Danang,

University of Economics, Ho Chi Minh City,

Nông Lâm University – Ho Chi Minh City,

Nguyên Tât Thành University,

University of Education, Ho Chi Minh City

Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ψηφιακών εκπαιδευτικών πλατφορμών (τύπου e-Class & Moodle), Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, τα μέλη της αντιπροσωπείας συμμετείχαν σε προγραμματισμένες συναντήσεις με τον Πρύτανη κ. Χρήστο Ι. Μπούρα, Καθηγητή, τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών κ. Ιωάννη Α. Βενέτη, Καθηγητή και το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, κ. Βασίλειο Ι. Κόμη, Καθηγητή.

Παράλληλα, κατά την επίσκεψή τους οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Α) σεμινάριο στο ΚΕΔΙΜΑ από τον υπεύθυνο Καθηγητή κ. Αθανάσιο Καραλή.

Β) επίσκεψη / ενημέρωση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών από το ανθρώπινο δυναμικό της Βιβλιοθήκης.

Γ) σεμινάριο για τις ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών από το ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Δ) σεμινάριο για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των πλατφορμών διδασκαλίας και μάθησης e-Class & Moodle από ερευνήτριες της Ομάδας «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του ΤΕΕΑΠΗ.

Ε) επίσκεψη στο ΙΤΥΕ Διόφαντος και ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Σερπάνο, Καθηγητή.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου από τον κ. Παναγιώτη-Ευγένιο Λούκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Γέφυρας και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η επίσκεψη υποστηρίζεται από το Έργο «Accelerating the development of the digital ecosystem in Vietnamese higher education (ACCEES)» με επιστημονικό υπεύθυνο για το Πανεπιστήμιο Πατρών τον καθηγητή του ΤΕΕΑΠΗ Β. Κόμη.