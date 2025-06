Συγκίνηση για τον Λάλο Σίφριν, τον συνθέτη πίσω από τη μουσική του «Mission: Impossible»

Το έργο του δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα μόνο είδος: από την τζαζ και τη συμφωνική μουσική μέχρι τις τηλεοπτικές σειρές και τις μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές, ο Λάλο Σίφριν συνέθεσε για κάθε είδους ιστορία. Ηταν ο άνθρωπος πίσω από τις μουσικές των «Dirty Harry-Ο Επιθεωρητής Κάλαχαν», «Bullitt», «Cool Hand Luke-Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν (ταινία του 1967 που ξαναβγαίνει στα Ελληνικά σινεμά την ερχόμενη εβδομάδα), «Enter the Dragon», «The Cincinnati Kid», «Coogan’s Bluff», αλλά και των τηλεοπτικών σειρών «Starsky & Hutch», «Mannix», «Medical Center», «Petrocelli» και άλλων.

Ο 95χρονος σήμερα Κλιντ Ιστγουντ –με τον οποίο συνεργάστηκε σε 8 ταινίες– του απένειμε το τιμητικό Οσκαρ δηλώνοντας πως «η μουσική του άλλαξε τον τρόπο που ακούμε τις ταινίες». Στο ίδιο πλαίσιο, η Κάθι Μπέιτς σημείωσε: «Ο Σίφριν είναι αδύνατο να κατηγοριοποιηθεί. Η μουσική του είναι ταυτόχρονα τζαζ, κλασική, σύγχρονη και λαϊκή. Είναι ένας αληθινός καλλιτέχνης».

Ο Λάλο Σίφριν είχε γεννηθεί στις 21 Ιουνίου 1932 στο Μπουένος Αϊρες και από νεαρή ηλικία ήρθε σε επαφή με την κλασική μουσική. Σπούδασε στο Παρίσι με τον Ολιβιέ Μεσιάν και σύντομα άρχισε να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την τζαζ σκηνή της εποχής. Η καριέρα του απογειώθηκε όταν γνώρισε τον Ντίζι Γκιλέσπι και έγινε ο πιανίστας και ενορχηστρωτής του. Από εκεί, η μετάβαση στον κινηματογράφο ήταν σχεδόν φυσική.

Η ικανότητά του να παντρεύει το συμφωνικό με το μοντέρνο, να δημιουργεί εμβληματικά θέματα με απροσδόκητους ρυθμούς (όπως το 5/4 του Mission: Impossible) και να πειραματίζεται με Moog συνθεσάιζερ, μεσογειακά μοτίβα ή χορωδιακές δομές, του χάρισε διεθνή αναγνώριση. Δεν είναι τυχαίο ότι η μουσική του έχει δεκάδες φορές επανεμφανιστεί μέσα από διασκευές, sampling (όπως στο «Sour Times» των Portishead) και κινηματογραφικά reboots, αναφέρει το flix.gr.

Tη δεκαετία του '90 ο Σίφριν δημιούργησε τη σειρά «Jazz Meets the Symphony» συνδυάζοντας τζαζ σόλο με ορχήστρες. Το 1998 ίδρυσε τη δική του δισκογραφική Aleph, ενώ το 2010 κέρδισε & Latin Grammy για την κλασική σύνθεση «Pampas».

Το τελευταίο του έργο, η συμφωνία «Long Live Freedom», παρουσιάστηκε μόλις τον Απρίλιο του 2024 στο Θέατρο Κολόν της γενέτειράς του, ενώ το 2008 είχε κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία του Mission Impossible: My Life in Music.

Όπως τέλος διαβάσαμε στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Guardian, ο Λάλο Σίφριν είχε γράψει & τη μουσική στο φιλμ τρόμου "The Amityville Horror" (1979), αλλά και στο δράμα φυλακής παραγωγής 1980 σε σκηνοθεσία Στιούαρτ Ρόζενμπεργκ με πρωταγωνιστή τον Robert Redford, "Brubaker", και στην ταινία του 1987 "The Fourth Protocol" με τους Μάικλ Κέιν και Πιρς Μπρόσναν.