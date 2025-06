Φ. Ζαΐμης: «Κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη γαλάζια οικονομία λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας»

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Φωκίων Ζαΐμης: «Μέσα από την αξιοποίηση της γαλάζιας οικονομίας μπορούμε να ενισχύσουμε την απασχόληση και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους νέους ειδικά στο παράκτιο μέτωπο αλλά και σε ορεινούς όγκους όπου υπάρχει το υδάτινο στοιχείο. Στοχεύουμε σε παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τη διαχείριση των υδάτων, θα βελτιώσουν την ποιότητα και ποσότητα των υδάτινων πόρων, και θα διασφαλίσουν την προστασία του υδάτινου πλούτου. Η καλλιέργεια ειδών όπως η πέστροφα, μέσα από υπεύθυνες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, εντάσσεται, επίσης, στον ευρύτερο σχεδιασμό της Γαλάζιας Οικονομίας, ο οποίος αγκαλιάζει κάθε μορφή υδάτινου πλούτου.

Η Δυτική Ελλάδα είναι έτοιμη να ηγηθεί δίνοντας το παράδειγμα και δείχνοντας πώς η τοπική δράση μπορεί να δημιουργήσει ένα οικονομικό μοντέλο, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι πολυποίκιλες, ωστόσο πρέπει να υλοποιούνται με γνώμονα την καινοτομία και την προστασία της βιοποικιλότητας».

Να σημειωθεί επίσης πως μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΔΕ ενέκρινε πρόσφατα την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της ΠΔΕ και του FISPMED για κοινές δράσεις πολιτικής και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το Δίκτυο FISPMED είναι η Διεθνής Ομοσπονδία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Ιδρύθηκε το 2004 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Διεύρυνσης και ΓΔ Περιφερειακών Πολιτικών) και του Ιταλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος με βάση τη θετική εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω του έργου Seam. Η Περιφέρεια Βενέτο έγινε ιδρυτικό μέλος το 2008. Ο ρόλος που αποδίδεται με τον Νόμο 234 στις 30 Δεκεμβρίου 2021 είναι η διάδοση πληροφοριών μεταξύ των κοινωνιών των πολιτών στον ευρωμεσογειακό χώρο μέσω του οργάνου του Ευρωμεσογειακού Παρατηρητηρίου του Ευξείνου Πόντου. Επί του παρόντος, το δίκτυο FISPMED έχει 239 εταίρους σε 38 χώρες (Ιταλία, Ελλάδα. Γαλλία, Ισπανία, Μάλτα, Κύπρος, Πορτογαλία, Τουρκία, Σλοβενία, Β. Μακεδονία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Μολδαβία, Αρμενία, Γεωργία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Λίβανο, Ιορδανία, Συρία, Ισραήλ Λιβύη, Αίγυπτος, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, Μαυριτανία, Βραζιλία, ΗΠΑ ), που εκπροσωπούν πάνω από 1,8 εκατομμύρια πολίτες. Το FISPMED δίνει προτεραιότητα σε περιβαλλοντικά ζητήματα και σε αυτά που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Ειρήνη Καφούσια, Οικονομολόγος Msc, συνεργάτιδα της ΠΔΕ παρουσιάζοντας το ευρωπαϊκό έργο Interreg ADRION “GROWTH4BLUE” («Generating Regional Opportunities for Workforce Transformation and High-tech Innovation in the BLUE Economy of the Adriatic-Ionian Region»).