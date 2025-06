Ο σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ ως πρεσβευτής της Formula 1

Μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix "Drive to Survive", η Formula 1, επιδιώκοντας να διευρύνει το κοινό της, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άνοιξε τις πόρτες της στο Χόλιγουντ για μια ταινία που βυθίζει τους θεατές στον κόσμο της F1 με εξαιρετικά ρεαλιστικές εικόνες.

Στην ταινία που έχει πάρει θετικές κριτικές (88% στο rotten tomatoes) παίζουν & οι Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, & ο τιμημένος με Όσκαρ, Javier Bardem.

Όσκαρ έχει κερδίσει και ο Μπραντ Πιτ, καλύτερου β' ανδρικού ρόλου για την ταινία του Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" στην απονομή του 2020 ενώ έχει πάρει και Όσκαρ ως παραγωγός με την εταιρεία του, Plan B Entertainment για το φιλμ "12 Years a Slave" στην απονομή του 2024.

Έχει ξανασχοληθεί με ταινία αθλητικού περιεχομένου, στο "Moneyball" το 2011 σε σκηνοθεσία Bennett Miller που είχε να κάνει με το μπέιζμπολ.

*Το "F1" πραγματοποίησε την επίσημη πρεμιέρα του στις 16 Ιουνίου, 2025, στο Radio City Music Hall στην πόλη της Νέας Υόρκης - New York City, παρουσία φυσικά του Μπραντ Πιτ, ο οποίος συνοδευόταν από την νέα του αγαπημένη, την Ινές Ντε Ραμόν.

Να θυμίσουμε πως ο Μπραντ Πιτ που ξεκίνησε ως μοντέλο, είδε την καριέρα του να εκτοξεύεται όταν υποδύθηκε έναν cowboy που έκανε ωτοστόπ στην ταινία του Ridley Scott "Thelma & Louise" (1991) με τις Σούζαν Σάραντον και Τζίνα Ντέιβις για να ακολουθήσει ο ρόλος του Πολ ΜακΛιν στο ναρουραλιστικό, λυρικό δράμα "A River Runs Through It -Το Ποτάμι κυλά ανάμεσα μας" (1992) σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έκανε & την αφήγηση.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ