Τα Οινοξένεια στο Αίγιο, την Πάτρα και τη Μεσσηνία λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη

Το Φεστιβάλ Οινοξένεια λίγες μέρες πριν την επίσημη έναρξή του, ταξίδεψε στην Πελοπόννησο για να επικοινωνήσει το φετινό του πρόγραμμα και την αξία ενός θεσμού δώδεκα ετών που προωθεί την αμπελουργία και την αγροτική και πολιτιστική παράδοση της Αιγιάλειας.

Πρώτη στάση το Αίγιο την Παρασκευή 13 Ιουνίου, όπου ο πρόεδρος του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια, οινολόγος Τάσος Δροσιάδης, η εκπρόσωπος του Δήμου Αιγιάλειας γεωπόνος Χρυσούλα Χρηστιά ως μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Φεστιβάλ και ο Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας, παρουσίασαν στους δημοσιογράφους τις φετινές εκδηλώσεις, την έναρξη συνεργασίας με τη FedHATTA (Ομοσπονδία των Ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων) και την προώθηση του βιωματικού τουρισμού ως πόλου έλξης επισκεπτών για όλη τη διάρκεια του έτους.

Δεύτερη στάση η Πάτρα, όπου την ίδια ημέρα το απόγευμα το Δίκτυο Οινοξένεια διοργάνωσε για πρώτη φορά στον ΟΛΠΑ της αχαϊκής πρωτεύουσας, μια εκδήλωση αποκλειστικά για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα μέσα ενημέρωσης και φορείς από τους κλάδους του πολιτισμού, του τουρισμού, της εστίασης και της αγροδιατροφής.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι δράσεις και οι στόχοι του Δικτύου, καθώς και το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Συζητήθηκαν επίσης προτάσεις συνεργασίας με τους περίπου είκοσι φορείς που εκπροσωπήθηκαν, και η συμβολή του υπουργείου Πολιτισμού, όπως προέκυψε από την παρέμβαση του υφυπουργού Ιάσωνα Φωτήλα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην περιοχή και η ενίσχυση της δικτύωσης των παραγωγών προϊόντων ποιότητας.

Το Δίκτυο εκπροσώπησαν οι οινοποιοί Θεοδώρα Ρούβαλη και Δημήτρης Στάικος, το Φεστιβάλ παρουσιάστηκε από το μέλος της οργανωτικής επιτροπής Χρυσούλα Χρηστιά, εκπρόσωπο του Δήμου Αιγιάλειας, ενώ την εκδήλωση συντόνισε ο Ανδρέας Τσιλίρας, στέλεχος της εταιρείας Mosaic//Πολιτισμός & Δημιουργικότητα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γευσιγνωσία επιλεγμένων κρασιών από οινοποιεία της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων.

Τρίτη στάση στις 13 και 14 Ιουνίου, η Μεσσηνία, όπου το Φεστιβάλ Οινοξένεια συμμετείχε στις εκδηλώσεις του Messinia Terroirs Wine Festival προσκεκλημένο από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, που πραγματοποιήθηκε στην Navarino Agora του συγκροτήματος Costa Navarino, με παρουσίαση των εμβληματικών ποικιλιών Ροδίτη και Μαυροδάφνης. Το Φεστιβάλ Οινοξένεια εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια οινολόγος Τάσος Δροσιάδης, ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου και του Δικτύου, Άγγελος Ρούβαλης, η οινολόγος των Αμπελώνων Ρίρα Εύη Χαραλαμπίδου και η οινοποιός του Οινοποιείου Αχαιών Σωσάννα Κατσικώστα. Το τραπέζι γευσιγνωσίας των Οινοξενείων επισκέφθηκαν εκτός από τους οινόφιλους επισκέπτες και σημαντικές προσωπικότητες του οινικού κλάδου μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW, ο πρόεδρος του ΣΕΟ, Στέλιος Μπουτάρης, η Μερόπη Παπαδοπούλου, σύμβουλος έκδοσης του Οινοχόου και ο Γιώργος Φλούδας, wine director της Trinity Wines.

Οπως ανέφερε ο Άγγελος Ρούβαλης στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου Messinia Terroirs που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο W του Costa Navarino παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων του οινικού κλάδου, “Οι Πλαγιές της Πυλίας και οι Πλαγιές της Αιγιάλειας έχουν πολλά κοινά σημεία, τόσο από αμπελουργική άποψη όσο και ως αγροτικά τοπία, καθώς περιλαμβάνουν πέραν του αμπελιού και της ελιάς, πανομοιότυπη χλωρίδα, που τόσο αριστοτεχνικά έχει αναδείξει το Costa Navarino στις εγκαταστάσεις του. Οι πλαγιές και των δύο αναπτύσσονται πάνω στην ίδια γεωλογική ζώνη Ωλονού-Πίνδου, ενώ κοινή είναι και η επίδραση του υψομέτρου σε σχέση με τη θάλασσα. Και οι δύο τόποι ακολούθησαν τη συνεχή καλλιέργεια της Κορινθιακής σταφίδας τις παλαιότερες δεκαετίες αλλά και κοινές οινοποιήσιμες ποικιλίες όπως ο Ροδίτης και η Μαυροδάφνη. Τέλος, στις σύγχρονες συνθήκες αναζητούν και οι δύο τη σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό σε βιώσιμη και μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι συνέργειες μεταξύ των δύο Φεστιβάλ-θεσμών, των Οινοξενείων και του Messinia Terroirs Wine Festival προκύπτουν αβίαστα και είναι πολύ δημιουργικές!”

Το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια, ο Δήμος Αιγιαλείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Αχαΐα Αναπτυξιακή ΑΕ, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Καλαβρύτων ενώνουν δυνάμεις και στηρίζουν το μεγάλο Φεστιβάλ της Αχαΐας και της Βόρειας Πελοποννήσου. Σημαντικοί χορηγοί είναι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών, η VNB Bakasietas, η Cork Hellas, η Οινολογικά Χρυσανθακόπουλος, η Συμμετρία σύμβουλοι επιχειρήσεων και η Mosaic Consultants. Υποστηρικτές είναι η Oinovino, η Αμπελοοινική, η TecnoFood καθώς και το Ίδρυμα Κουτσοχέρα.

Μεγάλος χορηγός είναι η Ολυμπία Οδός η οποία ως κεντρική αρτηρία της Βόρειας Πελοποννήσου οδηγεί με ασφάλεια τους επισκέπτες διασχίζοντας όλη την πυκνοκατοικημένη και δυναμική Αιγιάλεια.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και υποστήριξη του ΥΠΠΟ, των ΗΑΤΤΑ/ FedHATTA, της Ομοσπονδίας και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και του Iter Vitis.

Μεγάλος Xορηγός Eπικοινωνίας είναι το περιοδικό Γαστρονόμος. Χορηγοί είναι οι The WineLovers, το CarpeVinum|A8ηΝΕΑ, το Say Yes To The Press, το Pelop.gr, τo TheBest και το IonianTV.

Ακολουθείστε το Φεστιβάλ Oινοξένεια για ενημερώσεις σχετικά με το φετινό πρόγραμμα:

Website: www.oinoxeneia.gr

Facebook: https://www.facebook.com/oinoxeneia.gr

Instagram: https://www.instagram.com/oinoxeneia/

TikTok: https://www.tiktok.com/@oinoxeneia_aigialeias