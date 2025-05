Eurovision 2025: Όλα τα τραγούδια του τελικού

Eurovision 2025: Τα στοιχήματα μετά τους ημιτελικούς

Τα στοιχήματα, όπως παρουσιάζονται μέσω της ιστοσελίδας, eurovisionworld.com, δεν έχουν αλλάξει σημαντικά, ως προς την πρώτη πεντάδα που «βλέπουν» οι στοιχηματικές εταιρείες.

Στην 1η θέση κατατάσσουν τη Σουηδία, 2η έρχεται η Αυστρία, 3η η Γαλλία, 4η η Ολλανδία και 5η η Φινλανδία. Η Ελλάδα σημείωσε άνοδο μετά τον Β' ημιτελικό και από τη θέση 23, βρίσκεται πλέον στην 17η.

Σουηδία - KAJ - Bara bada bastu

Αυστρία - JJ - Wasted Love

Γαλλία - Louane - Maman

Ολλανδία - Claude - C’est La Vie

Φινλανδία - Erika Vikman - Ich komme

Ισραήλ - Yuval Raphael - New Day Will Rise

Εσθονία - Tommy Cash - Espresso macchiato

Ελβετία - Zoë Më - Voyage

Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm

Μάλτα - Miriana Conte - Serving

Ηνωμένο Βασίλειο - Remember Monday - Why

Ιταλία - Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray

Ισπανία - Melody - Esa diva

Γερμανία - Abor & Tyrna - Baller

Λουξεμβούργο - L.Thorn - La poupée monte…

Ελλάδα - Klavdia - Asteromáta

Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja

Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter

Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta Italia

Δανία - Issrael - Hallucination

Λιθουανία - Katarsis - Tavo akys

Ισλανδία - Vazb - Réa