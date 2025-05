Πάτρα: Στο Πάνθεον την Κυριακή 18-5 ο Αντώνης Λουδάρος με βραβευμένο με Πούλιτζερ και Τόνυ, θεατρικό μονόλογο

Το βραβευμένο με Πούλιτζερ και Τόνυ έργο του Doug Wright, "Είμαι η Γυναίκα μου - I am my Own Wife" θα παρουσιαστεί την Κυριακή 18-5-2025 στην Πάτρα, στο θέατρο Πάνθεον, Γούναρη και Κανακάρη στις 19.30, με τον Αντώνη Λουδάρο.

Ένας ηθοποιός, τριάντα ρόλοι. Με τη διπλή ιδιότητα του ερμηνευτή – σκηνοθέτη, ο ταλαντούχος ηθοποιός Αντώνης Λουδάρος, μετά τις καθηλωτικές παραστάσεις στην Αθήνα, φέρνει το βραβευμένο με Pulitzer και Tony θεατρικό μονόλογο του Doug Wright, «Είμαι η γυναίκα μου» στην Πάτρα.

Βραβευμένο με PULITZER και TONY το 2004, το συγκλονιστικό θεατρικό έργο αφηγείται την αληθινή ιστορία της Charlotte Von Mahlsdorf, της πιο διάσημης γερμανίδας trans γυναίκας, η οποία επιβίωσε από δύο καταπιεστικά καθεστώτα, το ναζιστικό και το κομμουνιστικό καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας.

Ένα μοναδικό ταξίδι ζωής γεμάτο αντιφάσεις, επιβίωση, προδοσία και θάρρος, σε μια εποχή που η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα. Ένα έργο που υμνεί τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας και της αφοσίωσης στην αλήθεια.