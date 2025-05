RGC 2025: Η τεχνολογία στη μάχη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Η τεχνολογία αποτελεί βασικό σύμμαχο στη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών, την ενεργειακή απόδοση και την προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα της συζήτησης του πάνελ για τα τεχνολογικά επιτεύγματα που δίνουν λύσεις στο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του 13ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (RGC), που διοργανώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, από τις 12 έως τις 14 Μαΐου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Στυλιανός Μπλέτσας τόνισε ότι η κλιματική κρίση έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους λειτουργικούς τομείς, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η βιο-ασφάλεια, η επισιτιστική ασφάλεια, οι υποδομές. Συνεπώς αυτό που χρειάζεται είναι δράσεις για την αντιμετώπισή της στο «πεδίο», με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και με την εκπαίδευση φορέων, πολιτών και επιχειρήσεων. «Η ανάσχεση δυσμενών επιπτώσεων γίνεται κατά κύριο λόγο με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, με μοντέλα κλιματικής πρόβλεψης, με δίκτυα 5G και Big Data. Οι ΑΠΕ, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, τα συστήματα απομάκρυνσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα είναι σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ) Αναστασία Ρήγα υπογράμμισε ότι η παραγωγή ΑΠΕ είναι δεδομένο κα όχι ζητούμενο στις μέρες μας και συμπλήρωσε ότι: «Ζητούμενο παραμένει η αποθήκευση ή αλλιώς στοχαστικότητα των ΑΠΕ». Όπως εξήγησε η παραγωγή ΑΠΕ είναι φθηνή, αλλά πρέπει να καταναλωθεί μόλις παραχθεί (αιολική ή ηλιακή ενέργεια). Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η αποθήκευσή της. Στην παρούσα φάση ωστόσο υπάρχουν δύο αναπτυσσόμενοι τρόποι αποθήκευσης: η αντλησο-ταμίευση ηλεκτρικής ενέργειας από υδρο-ηλεκτρικούς σταθμούς και η αποθήκευση σε μπαταρίες (stand alone και behind the meter). Μάλιστα εξήγησε ότι η αποθήκευση σε μπαταρία είναι οικονομικότερη και καλύτερη μέθοδος αποθήκευσης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Διονύσης Γκούτης, είπε ότι «αν δεν καταστούμε και ως χώρα και ως Ευρώπη αυτόνομοι σε πρώτες ύλες, τότε δεν θα επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης». Επιπρόσθετα, ο κ. Γκούτης, εξήγησε πώς η τεχνολογία χρησιμεύει στην εξεύρεση στεγανών γεωλογικών σχηματισμών που μπορούν να φιλοξενήσουν χώρους αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, μαζί με τις κενές δεξαμενές πετρελαίου και ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντική η σωστή αξιοποίηση των υδάτων και του υπόγειου πλούτου στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.

Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FARIA Renewables, Θάλεια Βαλκούμα, μίλησε για την εταιρία και εξήγησε ότι είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας. «Η κλιματική κρίση έχουμε δει να έχει αμείλικτα αποτελέσματα, τόσο σε ζωές όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Οι συνέπειες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένας βασικός τρόπος αντιμετώπισης είναι η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας ΑΠΕ. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο της ενεργειακής μετάβασης. Για να επιτύχουμε τους στόχους του 2030 πρέπει να κάνουμε χρήση της τεχνολογίας, να υπάρχει σωστό monitoring των έργων και στοχευμένων παρεμβάσεων όπου κρίνονται αναγκαίες», εξήγησε.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, του Πανεπιστημίου Πατρών, Παναγιώτης Σταυρόπουλος, τόνισε ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία γίνεται με την παραγωγή προϊόντων για τη βελτίωση της ζωής μας. Ωστόσο, για να είναι βιώσιμη θα πρέπει να γίνεται με λιγότερους πόρους και με χαμηλότερο κόστος. «Πρέπει να μάθουμε να παράγουμε περισσότερα με λιγότερες πρώτες ύλες», εξήγησε.

«Αυτό επιτυγχάνεται με την αποϋλοποίηση, δηλαδή την χαμηλότερη χρήση πρώτων υλών αλλά και με την κυκλική οικονομία, όπου δίνουμε δεύτερη ζωή στα υλικά. Η πρόκληση της εποχής μας είναι η αλλαγή κουλτούρας τόσο των παραγωγών όσο και των χρηστών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων που οδηγούν στη βέλτιστη χρήση ενέργειας», συμπλήρωσε ο κ. Σταυρόπουλος.





Το πάνελ συντόνισε η Κορίνα Γεωργίου, δημοσιογράφος του SKAI TV

Το RGC συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών