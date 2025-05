Eurovision 2025: «Ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη» - Χαμός στα social media με την πρόκριση της Κλαυδίας στον τελικό

Η Κλαυδία πλέον ετοιμάζεται για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 17 Μαΐου, όπου θα ανταγωνιστεί τις 10 χώρες από τον Α’ Ημιτελικό, τις 10 του Β’, τις «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και την Ελβετία ως διοργανώτρια. Η πρόκριση αυτή θεωρείται μεγάλη επιτυχία για τη φετινή ελληνική αποστολή, η οποία επέμεινε σε μια ποιοτική, καλλιτεχνικά απαιτητική συμμετοχή.

Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό της Eurovision

1. Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter

2. Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm

3. Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu

4. Ισλανδία - VAEB - Roa

5. Ολλανδία - Claude - C’est la vie

6. Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja

7. Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia

8. Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato

9. Πορτογαλία - Napa - Deslocado

10. Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray

11. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys

12. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise

13. Αρμενία – Parg – Survivor

14. Δανία – Sissal – Hallucination

15. Αυστρία – JJ – Wasted Love

16. Λουξεμβούργο – Λόρα Θορν – La poupée monte le son

17. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme

18. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi

19. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving

20. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα