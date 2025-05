Πάτρα: Η παράσταση "Η Σικελία του Αισχύλου" στο θέατρο Μπάρρυ την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025

Ο Σπύρος Βραχωρίτης είναι σκηνοθέτης και έχει γεννηθεί στα Γιάννενα. Σπούδασε νομικά και σκηνοθεσία στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως υπότροφος της Γαλλικής κυβέρνησης (1966-1970) στο Νανσύ (θέατρο) και στο Παρίσι (εθνογραφικό κινηματογράφο). Συνεργάστηκε σκηνοθετικά με την ομάδα του Ελευθέρου Θεάτρου στην «Ιστορία του Αλή Ρέτζο» (1971-72).

1977 Με την « Θεατρική Λέσχη Βόλου», της οποίας υπήρξε εμψυχωτής, σκηνοθέτησε έργα του σύγχρονου και κλασσικού ρεπερτορίου (Χόρν, Ζαρύ, Ευριπίδη, Σαίξπηρ, Αριστοφάνη, Ρουτζάντε, Μπέκετ, Σβάρτς, Μπρέχτ, Σακούνταλα του Καλιδάσα κ.α.).

1982 Με αφορμή την σκηνοθετική πρόταση του «Ματωμένου Γάμου» (1982) διαμόρφωσε το γήπεδο της Ρεματιάς σε μόνιμο θεατρικό χώρο, σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου και εγκαινιάστηκε το θέατρο της Ρεματιάς Χαλανδρίου.

1986 Η παράσταση της Αντιγόνης του Σοφοκλή στο πρωτότυπο, παίχθηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο της UNESCO «for an outstanding contribution to creativity in the field of the performing arts» στην Expo ’92 της Σεβίλλης.

1983 Σκηνοθέτησε με την ομάδα της Θ.Λ.Β, για την ΕΡΤ1, την τηλεοπτική σειρά «Γλώσσα και Ζωή – Τα παιδιά του Δεκαπεντασύλλαβου» (8 ωριαία επεισόδια για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας μέσα από δρώμενα).

Θεατροποίησε λογοτεχνικά κείμενα: των Δ. Σολωμού Η Γυναίκα της Ζάκυνθος (1985), Μαγιακόβσκι (1989), Ομήρου Ιλίαδα (1991), Μακρυγιάννη Οράματα και Θάματα (1994), Τζόις - Ρεμπώ - Πάουντ (Φεστιβάλ Εδιμβούργου 1996), Ροίδη Πάπισσα Ιωάννα (1998), Αργοναυτικά Απολλώνιου Ρόδιου (2002), Φαίδρα, λιμπρέττο του Γ. Χειμωνά (2010), τα Ερείπια των Αθηνών - η Ιστορία ως Θέαμα (2022), τη Φυλλάδα του Μεγ' Αλέξαντρου (2024)....