«Χρυσή εποχή»: Μια παράσταση σαν nineties party από τον Κωνσταντίνο Ρήγο στο Νιάρχος

«Είναι μια αφήγηση που δεν είναι γραμμική. Εχει πολλά επίπεδα, όπως όταν σκρολάρεις στο κινητό σου. Πρέπει να επιλέξεις τι θα δεις και αν κάτι χαθεί, χάθηκε» εξηγεί ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Αλλωστε, η «Χρυσή εποχή» έρχεται να μιλήσει για το σήμερα και το αύριο του χορού, αλλά την ίδια στιγμή λειτουργεί σαν ένας αντικατοπτρισμός του mixtape της 35ετούς πορείας του.

Ηχούν από συνθέσεις του Βέρντι και του Μπιζέ έως ελληνικά τραγούδια των Χιώτη, Λοΐζου και Μαμαγκάκη, αλλά και ροκ και τζαζ επιτυχίες των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Από την άρια «Addio del passato» και τον στίχο από το Hotel California «Some dance to remember, some dance to forget» έως τα κείμενα και τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν special guests, όπως, μεταξύ άλλων, οι Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μυρτώ Βασιλείου, Δημήτρης Καπουράνης, Idra Kayne, Δωροθέα Μερκούρη, Κωνσταντίνος Μπιμπής και Έλενα Τοπαλίδου. Σύμφωνα με το Ρήγο: «Μια μουσική Βαβέλ. Ψάχνουμε την ειρήνη ή ένα κομμάτι της “Αμερικής”;