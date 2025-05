Αυτές είναι οι 10 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2025 - Ποια ελληνική βρίσκεται στη λίστα

Οι καλύτερες παραλίες του κόσμου μόλις επιλέχθηκαν από την επιτροπή των World's 50 Best Beaches και η λίστα είναι γεμάτη έμπνευση για τις επόμενες διακοπές σας.

Η Cala Goloritze, μια εντυπωσιακή ιταλική παραλία στο νησί της Σαρδηνίας, καταλαμβάνει την κορυφή της λίστας.

Σύμφωνα με τους κριτές, «Η Cala Goloritze είναι κάτι περισσότερο από μια παραλία – η άγρια ομορφιά της σε αγγίζει συναισθηματικά από την πρώτη στιγμή που την αντικρίζεις. Είτε κοιτάζεις από το σημείο θέας ψηλά, είτε στέκεσαι στην ακτή με τα πόδια μέσα στο νερό, το τοπίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό».

Ωστόσο, οι τουρίστες ίσως χρειαστεί να «παλέψουν» για να βρουν χώρο στην άγρια ακτή. Η πρόσβαση περιορίζεται σε όσους είναι πρόθυμοι να περπατήσουν μέχρι εκεί ή να φτάσουν με βάρκα, με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων να διατίθεται καθημερινά.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η παραλία Entalula στο νησί Palawan των Φιλιππίνων. Αυτός ο τροπικός παράδεισος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση χάρη στους «εντυπωσιακούς ασβεστολιθικούς βράχους που δημιουργούν ένα εντυπωσιακό και δραματικό φόντο στις λευκές, αμμώδεις ακτές του».

«Τα νερά είναι εξαιρετικά καθαρά, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για κολύμπι και κατάδυση με αναπνευστήρα, με ζωντανούς κοραλλιογενείς υφάλους σε μικρή απόσταση από την ακτή» προσθέτουν οι κριτές.

Στην τρίτη θέση κατατάσσεται η παραλία Bang Bao στο νησί Koh Kood στην Ταϊλάνδη. Οι κριτές αναφέρουν πως η Bang Bao έχει «όλα τα χαρακτηριστικά μιας τέλειας ταϊλανδέζικης παραλίας» με «καθαρά, ρηχά νερά ιδανικά για κολύμπι».

Μια ακόμη ευρωπαϊκή παραλία κατακτά την τέταρτη θέση. Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, είναι «κρυμμένη σε έναν απομονωμένο κόλπο».

«Η παραλία Φτερη στην Κεφαλονιά, Ελλάδα, είναι κρυμμένη σε έναν απομονωμένο κόλπο, περιτριγυρισμένη από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους, και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται κυρίως με βάρκα ή μέσω μονοπατιού με απότομη κατάβαση. Η απομόνωσή της συμβάλλει στη διατήρηση της παρθένας και γαλήνιας ατμόσφαιράς της, κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει από τους πιο τουριστικούς προορισμούς.

Μεγαλοπρεπείς λευκοί βράχοι πλαισιώνουν την παραλία, σχηματίζοντας ένα φυσικό τόξο γύρω από μια ζώνη από εντυπωσιακά λευκά βότσαλα αναμεμειγμένα με άμμο, που καταλήγουν στα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά του Ιονίου. Η ανέγγιχτη ομορφιά και η ηρεμία της Φτερής την καθιστούν καταφύγιο για όσους αναζητούν γαλήνη και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι κριτές.

Ποιες παραλίες βρίσκονται στην 5η και 6η θέση

Την πεντάδα συμπληρώνει η παραλία PK 9 στη Γαλλική Πολυνησία. Οι κριτές αναφέρουν πως αυτή η παραλία είναι «ευρέως γνωστή ως ένα από τα πιο μαγικά μέρη στον Ειρηνικό» και προσθέτουν ότι είναι «απομακρυσμένη και ανέγγιχτη από την εμπορική ανάπτυξη, προσφέροντας απλή και γαλήνια τελειότητα».

Στην έκτη θέση παγκοσμίως και πρώτη στη Βόρεια Αμερική βρίσκεται η Canto De La Playa στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι κριτές περιγράφουν την παραλία ως «την Καραϊβική στην πιο αγνή της μορφή» και τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα «καλύτερα κρυμμένα μυστικά της περιοχής».

Η Anse Source D'Argent, γνωστή για τους γρανιτένιους βράχους και τα κρυστάλλινα νερά στις Σεϋχέλλες, κατατάσσεται πρώτη στην Αφρική και έβδομη παγκοσμίως.

«Παρά τη διεθνή της φήμη και την αναγνώριση ως μια από τις κορυφαίες παραλίες του κόσμου, η Anse Source D'Argent διατηρεί μια αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης», σημειώνουν οι κριτές.

Οι υπόλοιπες θέσεις της πρώτης δεκάδας συμπληρώνονται από:

Nosy Iranja στη Μαδαγασκάρη (8η),

Ofu Beach στην Αμερικανική Σαμόα (9η),

Grace Bay στα νησιά Τερκς και Κάικος (10η).

Άλλες δυο ελληνικές παραλίες που ξεχωρίζουν

Αξίζει να σημειωθεί πως στη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου, περιλαμβάνονται κι άλλες δύο ελληνικές παραλίες. Ο λόγος για την παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους και το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα.

Για την παραλία Βουτούμι αναφέρονται τα εξής: «Αυτή η εντυπωσιακή και απομονωμένη παραλία στο νησί των Αντιπαξών είναι προσβάσιμη κυρίως με βάρκα, γεγονός που τη διατηρεί ήσυχη και παρθένα σε σύγκριση με άλλες πιο εύκολα προσβάσιμες ελληνικές παραλίες.

Η παραλία Βουτούμι είναι γνωστή για τα βαθιά γαλανά νερά της και τον όμορφο συνδυασμό από βότσαλα και ψιλή λευκή άμμο, φωλιασμένη στη βάση ενός απότομου καταπράσινου λόφου. Τα κυπαρίσσια φτάνουν σχεδόν μέχρι την ακτή, δημιουργώντας μια εκπληκτική μεσογειακή νησιωτική ατμόσφαιρα. Οι γύρω λόφοι προσφέρουν μονοπάτια και πανοραμικά σημεία θέας. Τα νερά εδώ είναι ρηχά και ζεστά, ιδανικά για κολύμπι και ατελείωτη χαλάρωση κάτω από τον ήλιο. Με την φυσική της ομορφιά και την ειρηνική της ατμόσφαιρα, η παραλία Βουτούμι αποτελεί ξεκάθαρη αγαπημένη επιλογή για όσους αναζητούν ήσυχη απόδραση στο Ιόνιο».

Όσο για τη φημισμένη παραλία Πόρτο Κατσίκι, οι κριτές γράφουν πως «ξεχωρίζει όχι μόνο για την ίδια την παραλία, αλλά και για το εκπληκτικό φυσικό τοπίο που την πλαισιώνει. Βρίσκεται στο νησί της Λευκάδας και πίσω της υψώνονται τεράστιοι, τραχιοί ασβεστολιθικοί βράχοι, συχνά σκεπασμένοι με τυπική μεσογειακή βλάστηση.

Είναι ένα από τα λίγα σημεία του νησιού όπου μπορεί κανείς να απολαύσει το άρωμα του λευκού θυμαριού που αναμειγνύεται με την αλμυρή αύρα της θάλασσας. Η παραλία αποτελείται από μικρά λευκά βότσαλα, ενώ τα νερά είναι απίστευτα τιρκουάζ και διαυγή.

Λόγω της πιο απαιτητικής πρόσβασης, οι περισσότεροι επισκέπτες την επιλέγουν για να έρθουν πιο κοντά στη φύση και να απολαύσουν μια ήρεμη εμπειρία μακριά από πολυσύχναστα beach bars και δρόμους – προσφέροντας μια ειρηνική ευρωπαϊκή παραθαλάσσια εμπειρία».

Οι 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου

Cala Goloritze, Ιταλία

Παραλία Entalula, Φιλιππίνες

Παραλία Bang Bao, Ταϊλάνδη

Παραλία Φτερη, Ελλάδα

Παραλία PK 9, Γαλλική Πολυνησία

Canto de la Playa, Δομινικανή Δημοκρατία

Anse Source D'Argent, Σεϋχέλλες

Nosy Iranja, Μαδαγασκάρη

Παραλία Ofu, Αμερικανική Σαμόα

Grace Bay, Τερκς και Κάικος

Turquoise Bay, Αυστραλία

Boulders Beach, Νότια Αφρική

Pink Beach, Ινδονησία

Shoal Bay East, Ανγκουίλα

Detwah Lagoon, Υεμένη

Παραλία Βουτούμι, Ελλάδα

One Foot Island, Νησιά Κουκ

Playa de Rodas, Ισπανία

Playa Balandra, Μεξικό

Pontal do Atalaia, Βραζιλία

Wharton Beach, Αυστραλία

Cayo de Agua, Βενεζουέλα

Seven Mile Beach, Νήσοι Κέιμαν

Cayo Zapatilla, Ιαπωνία

Baia do Sancho, Βραζιλία

Horseshoe Bay, Βερμούδες

Pulau Palambak, Ινδονησία

Freedom Beach, Ταϊλάνδη

The Baths, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Anse Georgette, Σεϋχέλλες

Ffryes Beach, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Grand Anse, Σεϋχέλλες

Παραλία Le Morne, Μαυρίκιος

Bahia de Las Aguilas, Δομινικανή Δημοκρατία

Meads Bay, Ανγκουίλα

Παραλία Πόρτο Κατσίκι, Ελλάδα

Nudey Beach, Αυστραλία

Bon Bon Beach, Φιλιππίνες

Παραλία Saadiyat, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Παραλία Goyambokka, Σρι Λάνκα

Playa Punta Uva, Κόστα Ρίκα

Παραλία Siesta, ΗΠΑ

Παραλία Paje, Ζανζιβάρη

Klein Bonaire Beach, Μποναίρ

Παραλία Cathedral Cove, Νέα Ζηλανδία

Santa Giulia, Γαλλία

Gardner Bay, Εκουαδόρ

Παραλία Keem, Ιρλανδία

Kuramathi Sand Bank, Μαλδίβες

La Pelosa, Ιταλία