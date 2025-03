Αυτές είναι οι 30 πιο «χαρούμενες» παραλίες στον κόσμο - Οι 8 βρίσκονται στην Ελλάδα

Οι παραλίες μπορεί να είναι αμμώδεις ή με βότσαλο, πολυσύχναστες ή απομονωμένες, οργανωμένες ή μακριά από τα συνηθισμένα και, όπως φαίνεται, μπορούν να είναι και χαρούμενες.

Η CV Villas χρησιμοποίησε το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για να αναλύσει χιλιάδες φωτογραφίες στο Instagram από πάνω από 100 παραλίες. Εκείνες που προκάλεσαν τα περισσότερα χαμόγελα μπήκαν στην τελική κατάταξη των πιο χαρούμενων ακτών στον κόσμο.

Στην κορυφή της λίστας ως η πιο χαρούμενη παραλία στον κόσμο, με σχεδόν τέλειο σκορ «παραλιακής ευτυχίας» 98,42, βρίσκεται η παραλία Sitges στην Ισπανία.

Βρίσκεται λίγο έξω από τη Βαρκελώνη και διαθέτει χρυσή άμμο, άφθονη ηλιοφάνεια και μια πλούσια, γεμάτη μπαρ παραλιακή περατζάδα.

Η δεύτερη θέση πήγε στην Praia da Falésia, που βρίσκεται στην Πορτογαλία.

Μιλώντας για αυτή την εντυπωσιακή ακτογραμμή της Πορτογαλίας, η Grace Beard, ταξιδιωτική συντάκτρια του Time Out, είπε: «Αν ο Άρης είχε παραλία, θα έμοιαζε με την Praia da Falésia στο ηλιοβασίλεμα. Πέρασα δύο εβδομάδες εξερευνώντας τις παραλίες του Αλγκάρβε και έγινε ιεροτελεστία να τελειώνω κάθε μέρα με έναν περίπατο σε αυτό το τεσσάρων μιλίων τμήμα άμμου, το οποίο, ανάλογα με το φως, αποκτούσε την ίδια πορτοκαλοκόκκινη απόχρωση με τους ασβεστολιθικούς γκρεμούς που βρίσκονται πίσω του».

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Port de Sóller, ένας ακόμη ισπανικός προορισμός, αποδεικνύοντας ότι η Ευρώπη ξέρει καλά τι κάνει όταν πρόκειται για χαρούμενες παραλίες.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στην κατάταξη, αλλά παραλίες από το Μεξικό, το Περού και τη Σρι Λάνκα κατάφεραν επίσης να μπουν στο top 30.

Στην Ελλάδα οι περισσότερες χαρούμενες παραλίες

Μάλιστα, η Ελλάδα κυριαρχεί στη λίστα, καθώς καταλαμβάνει οκτώ θέσεις της κατάταξης.

Συγκεκριμένα, στην 9η θέση βρίσκεται το διάσημο Ελαφονήσι στην Κρήτη, στη 10η θέση η παραλία Άι Χέλης στην Κεφαλονιά, στην 15η θέση η παραλία Μογγονήσι στους Παξούς, στην 17η θέση ο Άγιος Γεώργιος Πάγων στην Κέρκυρα, στην 18η θέση ο Μύρτος στην Κεφαλονιά, στην 20ή θέση η Παραλία Γλυφάδας, στην 23η θέση η παραλία Καλαμίτσι στη Χαλκιδική και στην 27η θέση το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα.

Οι 30 πιο χαρούμενες παραλίες στον κόσμο, σύμφωνα με την επιστήμη:

Παραλία Sitges, Ισπανία

Praia da Falésia, Πορτογαλία

Παραλία Port de Soller, Ισπανία

Rhossili Bay, Ουαλία

Κόλπος Caswell, Ουαλία

Plage des Sablettes, Γαλλία

Praia Dona Ana, Πορτογαλία

Praia do Vale de Centeanes, Πορτογαλία

Παραλία Ελαφονήσι, Ελλάδα

Άι Χέλης, Ελλάδα

Cala Pregonda, Ισπανία

Playa Delfines, Μεξικό

Praia do Paraíso, Πορτογαλία

Παραλία Las Pocitas, Περού

Παραλία Μογγονήσι, Ελλάδα

Cannon Beach, ΗΠΑ

Άγιος Γεώργιος Πάγων, Ελλάδα

Μύρτος, Ελλάδα

Keem Bay, Ιρλανδία

Παραλία Γλυφάδας, Ελλάδα

Siesta Key Beach, ΗΠΑ

Pescoluse (Maldive del Salento), Ιταλία

Καλαμίτσι, Ελλάδα

Παραλία Mirissa, Σρι Λάνκα

Παραλία Καπούτας, Τουρκία

Παραλία Troon, Σκωτία

Πόρτο Κατσίκι, Ελλάδα

Santa Giulia, Γαλλία

Praia do Camilo, Πορτογαλία

Παραλία Hyams, Αυστραλία