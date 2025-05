Tripadvisor: Αυτά είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο, ανάμεσά τους και ένα ελληνικό

Η Tripadvisor αποκάλυψε τη λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο στα ετήσια Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Hotels.

Για την ανάδειξη των νικητών, η Tripadvisor ανέλυσε την ποιότητα και ποσότητα των κριτικών και των βαθμολογιών που υποβλήθηκαν από ταξιδιώτες σε κάθε υποκατηγορία, κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

«Τα βραβεία Best of the Best της Tripadvisor αποτυπώνουν τις απόψεις εκατομμυρίων ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο και προσφέρουν αξιόπιστες προτάσεις για την οργάνωση των καλύτερων διαμονών», δήλωσε η Κρίστεν Ντάλτον, πρόεδρος της Tripadvisor.

«Γνωστά για τη φιλοξενία τους, τις πολυτελείς παροχές και τις τοποθεσίες τους, τα βραβευμένα ξενοδοχεία ξεχωρίζουν τόσο στους προορισμούς τους όσο και παγκοσμίως».

Τα βραβευμένα ξενοδοχεία είναι καταχωρισμένα σε 10 κατηγορίες, από την καλύτερη συνολική εμπειρία μέχρι πιο εξειδικευμένες κατηγορίες, όπως:

All-Inclusive

B&Bs & Inns

Family-Friendly

Luxury

Small & Boutique

Pet-Friendly

Φέτος, εισάγονται και τρεις νέες υποκατηγορίες:

One of a Kind (Μοναδικά ξενοδοχεία)

Treat Yourself (Για απόλυτη απόλαυση)

Tripadvisor's 25th Anniversary (Μια ειδική λίστα για την 25η επέτειο)

Τα 25 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο

Secrets Akumal Riviera Maya – Ακουμάλ, Μεξικό

Grandvrio Ocean Resort Danang – Ντιεν Μπαν, Βιετνάμ

Gokulam Grand Turtle on the Beach – Κοβαλάμ, Ινδία

Romance Istanbul Hotel – Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Bucuti & Tara Beach Resort Aruba – Ιγκλ Μπιτς, Αρούμπα

St. Ermin’s Hotel, Autograph Collection – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Hyatt Zilara Cap Cana – Καπ Κάνα, Δομινικανή Δημοκρατία

French Quarter Inn – Τσάρλεστον, Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ

Chandys Windy Woods – Τσιτιραπούραμ, Ινδία

Siyam World Maldives – Ντιγκουρά, Μαλδίβες

Secrets Maroma Beach Riviera Cancun – Πλάγια ντελ Κάρμεν, Μεξικό

La Siesta Classic Ma May Hotel – Ανόι, Βιετνάμ

Hotel Moments Budapest – Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Hotel Ritta Höppner – Γκραμάδο, Βραζιλία

The Kayon Jungle Resort – Μπρεσέλα (Ουμπούντ), Ινδονησία

Hotel Vision Budapest – Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Ashley Tanah Abang – Τζακάρτα, Ινδονησία

Sani Beach – Χαλκιδική, Ελλάδα

Steigenberger Coraya Beach – Μάρσα Αλάμ, Αίγυπτος

Emerald Faarufushi Resort & Spa – Ράα Ατόλ, Μαλδίβες

Jaya House River Park – Σιέμ Ριπ, Καμπότζη

Dinarobin Beachcomber – Λε Μορν, Μαυρίκιος

Iberotel Makadi Beach – Χουργκάντα, Αίγυπτος

Le Méridien Ile Maurice – Πουάντ ο Πιμάν, Μαυρίκιος

Hotel The Cliff Bay – Φουντσάλ, Πορτογαλία