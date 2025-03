Tripadvisor: Ποια περιοχή της Ελλάδας είναι στους καλύτερους προορισμούς της 25ετίας

Το Tripadvisor, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ταξιδιωτικών προτάσεων και κριτικών στον κόσμο αποκάλυψε τους καλύτερους προορισμούς για το 2025.

Οι προορισμοί σχηματοποιούνται μέσα από τις κριτικές και τις προτάσεις – αναφορές των χρηστών της πλατφόρμας βοηθώντας τους μελλοντικούς ταξιδιώτες να διαλέξουν μέρη για διακοπές.

Το Tripadvisor δημιουργεί ετησίως επτά λίστες: Τους κορυφαίους προορισμούς, τους “trendy” προορισμούς, τους καλύτερους πολιτιστικούς προορισμούς, τους καλύτερους προορισμούς για φαγητό, τους προορισμούς για μήνα του μέλιτος, ενώ φέτος το Tripadvisor εισάγει και δύο νέες κατηγορίες: Την κατηγορία Solo Travel Destinations και τους Κορυφαίους Προορισμούς των τελευταίων 25 ετών με βάση κριτικές όλων των εποχών.

Στην τελευταία κατηγορία, που είναι και η πιο σημαντική, φιγουράρει στην όγδοη θέση η Κρήτη. “Η Κρήτη είναι ένα μεσογειακό κόσμημα. Πλούσια σε αρχαιολογική και μυθολογική ιστορία που αντικατοπτρίζεται στα αρχαία ερείπια και τα πολιτιστικά αξιοθέατα. Απολαύστε τη γοητευτική ατμόσφαιρα του Παλιού Ενετικού Λιμανιού της πόλης των Χανίων ή τα φρούρια και τα μοναστήρια του Ρεθύμνου. Τα φοβερά μινωικά ερείπια χρονολογούνται στο 1900 π.Χ., και το μαγευτικό όρος Ίδη (Ψηλορείτης) λέγεται ότι φιλοξενεί το σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Δίας“, αναφέρεται στην πλατφόρμα.

Η λίστα του Tripadvisor 25:

01. Λονδίνο

02. Νέα Υόρκη

03. Ρώμη

04. Παρίσι

05. Μπαλί

06. Βαρκελώνη

07. Ντουμπάι

08. Κρήτη

09. Λισαβόνα

10. Μπανγκόκ

“Φέτος το Λονδίνο ανέβηκε δύο θέσεις για να αναδειχθεί Νο. 1 Κορυφαίος Προορισμός στον Κόσμο, παίρνοντας τον τίτλο από το Ντουμπάι , το οποίο περήφανα κατείχε την πρώτη θέση από το 2022”, σημειώνεται στην πλατφόρμα.

Επίσης, η Κρήτη είναι στην 9η θέση στην κατηγορία “World Heritage Sites” με το Μπαλί να είναι στην πρώτη θέση. Ακόμη, στην κατηγορία των καλύτερων γαστρονομικών προορισμών στον πλανήτη, η Αθήνα φιγουράρει στην 10η θέση.

Μην ξεχνάμε άλλωστε πως το Ελαφονήσι είναι η νούμερο 1 παραλία παγκοσμίως, βάσει των χρηστών και ο Μύρτος της Κεφαλονιάς εμφανίζεται στο νούμερο 10.

Το Λονδίνο είναι στη δεύτερη θέση λόγω της πολυεθνικής κουζίνας που διαθέτει.

Η λίστα γαστρονομικών “παραδείσων”:

01. Ρώμη

02. Λονδίνο

03. Μαρακές

04. Παρίσι

05. Νάπολη

06. Βαρκελώνη

07. Λίμα

08. Νέα Ορλεάνη

09. Μπουένος Άιρες

10. Αθήνα

Δείτε εδώ τα καλύτερα εστιατόρια του πλανήτη βάσει αξιολογήσεων των χρηστών

“Κάποτε γνωστή για την αιθαλομίχλη της, την κυκλοφορία και την πυκνή δόμηση, η Αθήνα είναι σήμερα μια πόλη που αναμορφώθηκε χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Πεντακάθαρα πάρκα και δρόμοι, ένα υπερσύγχρονο μετρό, νέοι αυτοκινητόδρομοι, ένα προσβάσιμο αεροδρόμιο και όλες οι πινακίδες σε τέλεια αγγλικά, βελτίωσαν την πόλη”, αναφέρει η πλατφόρμα, σε μια δόση βέβαια… υπερβολής, μιας και η Αθήνα δεν χαίρει προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, ούτε έχει το πράσινο που έχουν άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Έχει βέβαια θάλασσα, και ως εκ τούτου το Tripadvisor προτείνει εκδρομές προς τα κοντινά νησιά και φυσικά επισκέψεις σε “εκλεπτυσμένες τοποθεσίες της Αθήνας” που “περιλαμβάνουν πολλούς πυλώνες της δυτικής ιστορίας, από την Ακρόπολη μέχρι τον Ναό του Ολυμπίου Διός, καθώς και πραγματικούς θησαυρούς στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο”.

Στους καλύτερους προορισμούς για ταξίδι του μέλιτος δε, στην έκτη θέση βρίσκουμε τη Σαντορίνη και στη 12η τη Μύκονο.

Η Οσάκα της Ιαπωνίας ονομάστηκε Νο. 1 Trending Προορισμός στον κόσμο για το 2025, με βάση την ετήσια αύξηση των κριτικών. Η Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας έρχεται στο Νο. 2 και ακολουθεί η πρωτεύουσα της Αργεντινής Μπουένος Άιρες στο Νο. 3.

Πρώτη στους “solo travel” προορισμούς είναι η Σεούλ και δεύτερο το Κατμαντού, με το Κούσκο να είναι στην τρίτη θέση.

Οι καλύτεροι από τους καλύτερους προορισμούς για το 2025υπολογίζονται με βάση την ποιότητα και την ποσότητα των κριτικών, για καταλύματα, εστιατόρια και δραστηριότητες στους εν λόγω τόπους, από την 1η Οκτωβρίου 2023 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Επίσης αξιολογείται έρευνα στους χρήστες και συγκεκριμένα σε 4.850 άτομα, που διεξήχθη μεταξύ 6 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2024 σε έξι χώρες, και συγκεκριμένα την Αυστραλία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Δείτε εδώ όλα τα Best of the Best του Tripadvisor