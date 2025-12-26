Συνταγή για παέγια με κοτόπουλο και τσορίθο από τον Jamie Oliver

Οι Ισπανοί μπορεί να είναι αρκετά ευαίσθητοι σχετικά το τι είναι και τι δεν είναι παέγια, αλλά ταυτόχρονα, το πνεύμα της κουζίνας τους ήταν πάντα ευέλικτο σε ό,τι κρέας, ψάρι, θαλασσινά ή άγριο κρέας έχετε.

Η συγκεκριμένη συνταγή, παρουσιάζει μια ταπεινή, οικονομική έκφραση της παέγιας με τη χαρακτηριστική απλότητα του Jamie Oliver.

Διατροφικές πληροφορίες ανά μερίδα

Θερμίδες: 4 9 4

Λιπαρά: 25% – 1 2 g

Κορεσμένα: 17% – 3 . 3 g

Σάκχαρα: 17% – 8 . 5 g

Αλάτι: 9% – 1 . 6 g

Πρωτεΐνη: 27% – 2 6 . 5 g

Υδατάνθρακες: 53% – 7 5 . 7 g

Φυτικές ίνες: 29% – 5 . 7 g

Υλικά

2 σκελίδες σκόρδου

1 κρεμμύδι

1 καρότο

½ μάτσο φρέσκο μαϊντανό (15g)

70g ποιοτικό τσορίθο

2 μπούτια κοτόπουλου ελευθέρας βοσκής, χωρίς πέτσα, χωρίς κόκαλο

ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού γλυκιά καπνιστή πάπρικα

1 κόκκινη πιπεριά

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

1 οργανικός κύβος ζωμού κοτόπουλου

300g ρύζι για παέγια

100g κατεψυγμένα μπιζέλια

200g κατεψυγμένα, αποφλοιωμένες, μαγειρεμένες γαρίδες

1 λεμόνι

Εκτέλεση

Ξεφλουδίστε και κόψτε το σκόρδο σε λεπτές φέτες.

Ξεφλουδίστε και κόψτε το κρεμμύδι και το καρότο σε χοντρές φέτες.

Ψιλοκόψτε τα κοτσάνια του μαϊντανού, στη συνέχεια κόψτε σε χοντρά κομμάτια το τσορίθο και τα μπούτια του κοτόπουλου.

Βάλτε λίγο ελαιόλαδο σε μια μεγάλη ρηχή κατσαρόλα ή τηγάνι για παέγια με καπάκι σε μέτρια φωτιά, προσθέστε το σκόρδο, το κρεμμύδι, το καρότο, τα κοτσάνια του μαϊντανού, το τσορίθο, το κοτόπουλο και την πάπρικα, και τηγανίστε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά.

Αφαιρέστε τους σπόρους από την πιπεριά και κόψτε τη, στη συνέχεια προσθέστε την στο τηγάνι για άλλα 5 λεπτά.

Ανακατέψτε τον πελτέ ντομάτας και τρίψτε μέσα τον κύβο ζωμού, στη συνέχεια προσθέστε το ρύζι και ανακατέψτε για μερικά λεπτά ώστε να αρχίσει να απορροφά όλη αυτή τη νόστιμη γεύση.

Ρίξτε 750ml βραστό νερό και προσθέστε μια πρέζα αλάτι και μαύρο πιπέρι.

Βάλτε το καπάκι και αφήστε το φαγητό να βράσει, έπειτα μειώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για 15 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά από έξω προς τα μέσα και από μέσα προς τα έξω, προσθέτοντας λίγο νερό αν χρειαστεί.

Ανακατέψτε τα μπιζέλια και τις γαρίδες, ξαναβάλτε το καπάκι και μαγειρέψτε για άλλα 5 λεπτά, ή μέχρι να ζεσταθούν καλά.

Αλατίστε κατά προτίμηση, στη συνέχεια ψιλοκόψτε τα φύλλα του μαϊντανού, σκορπίστε τα πάνω από την παέγια και σερβίρετε με φέτες λεμονιού στο πλάι για να τις στύψετε πάνω από την παέγια.

ΠΗΓΗ enikos.gr