Το μουσικό φαινόμενο ΛΕΞ: Ποιος είναι ο Αλέξης από το Φάληρο που θεωρείται «G.Ο.Α.Τ. του ελληνικού χιπ χοπ»

Φρενίτιδα επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης (24/4) όταν ο ΛΕΞ ανακοίνωσε τη συναυλία του στο ΟΑΚΑ. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά η αναμονή διαδικτυακά για ένα εισιτήριο ήταν τεράστια και χιλιάδες περίμεναν έως και πέντε ώρες.

Η εταιρεία παραγωγής Dynasty σήμερα (25/4) ανακοίνωσε πως η συναυλία είναι sold out, ωστόσο ζητάει μερικές ημέρες χρόνο, ώστε να εξυπηρετήσει το επόμενο διάστημα όσους περισσότερους γίνεται.

Άλλωστε, κάθε συναυλία του συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες κόσμου ενώ η νέα γενιά τον λατρεύει. Είναι χαρακτηριστικό πως στη συναυλία του στη Νέα Σμύρνη, σχεδόν 20.000 θαυμαστές του βρέθηκαν στο γήπεδο του Πανιωνίου ενώ στο Καυτανζόγλειο 30.000.

Ποιος είναι όμως ο 40χρονος ΛΕΞ

Ο Αλέξης Λανάρας - ευρύτερα γνωστός ως ΛΕΞ- γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην περιοχή του Φαλήρου. Ξεκίνησε αρχικά ως street artist στους 2G και το 1999 αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη μουσική, δημιουργώντας τα «Βόρεια Αστέρια».

Με τα «Βόρεια Αστέρια» κυκλοφόρησαν 4 δίσκους προτού αποφασίσουν να χωρίσουν τους δρόμους τους και να ακολουθήσει ο καθένας σόλο καριέρα. Ενδιάμεσα, είχε δημιουργήσει τα «Ανάποδα Καπέλα» μαζί με ένα άλλο μέλος των Βορείων Αστεριών, τον Μικρό Κλέφτη, κυκλοφορώντας το πρώτο τους άλμπουμ το 2007.

Το 2010 ξεκίνησε σόλο καριέρα. Το 2014 κυκλοφόρησε τον πρώτο σόλο δίσκο του με τίτλο «Ταπεινοί και Πεινασμένοι».

Ωστόσο, η αναγνώριση στο ευρύτερο κοινό ήρθε το 2018 που κυκλοφόρησε το άλμπουμ «2XXX» με τον Dof Twogee και άλλαξε την καριέρα του. Σήμα κατατεθέν του δίσκου αποτέλεσε το τραγούδι Vittorio, ενώ το 2010 κυκλοφόρησε το single «Τίποτα στον Κόσμο», το οποίο έγινε νούμερο 1 στα charts αμέσως και παρέμεινε στην κορυφή του Youtube για αρκετές εβδομάδες.

Το καλοκαίρι του 2019 πραγματοποίησε μια συναυλία στο Θέατρο Πέτρας της Αθήνας, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 10.000 θεατές και ειπώθηκε ότι με κάθε live του «ανεβάζει τον πήχη στη ραπ σκηνή».

Η μουσική πορεία του καλλιτέχνη άλλαξε σημαντικά από το 2019 και σύντομα ακολούθησαν και άλλες συνεργασίες και single, όπως χαρακτηριστικά η συμμετοχή του στο μουσικό project του Dof Twogee με το single «Varane».

Στις 21 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποίησε συναυλία στο Καυτανζόγλειο Στάδιο της Θεσσαλονίκης, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 30.000 θεατές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για hip-hop συναυλία στην Ελλάδα, καθώς ο καλλιτέχνης τιμάει πάντα τη γενέτειρα του και την υμνεί στα κομμάτια του.

Το 2022 κυκλοφόρησε το τρίτο του άλμπουμ με τίτλο «Μετρό», το οποίο ανέβασε τον ΛΕΞ σε ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα δημοφιλίας. Έπειτα, το 2023, ο ΛΕΞ συμμετείχε στον πρώτο δίσκο συμφωνικής ραπ στην Ελλάδα - «Arte Povera», με μουσική παραγωγή από τον Beats Please - στον οποίο ερμήνευσε το κομμάτι Ευτυχισμένες Ημέρες». Από τις συνεργασίες του ξεχώρισε και η συμμετοχή του στο άλμπουμ Reworks της Χαρούλας Αλεξίου, όπου έδωσε μία ραπ νότα στο τραγούδι «Φύγε».

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του ΛΕΞ κυκλοφόρησε το 2024, με τίτλο «G.T.K.» (Για την Κουλτούρα). Οι στίχοι του ΛΕΞ συχνά αναφέρονται σε κοινωνικά, πολιτικά και προσωπικά θέματα.

Το πρόσφατο άλμπουμ και το ρεκόρ - Η «αλήτικη αγάπη» στα γήπεδα

Όταν ο ΛΕΞ κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2024 τα νέα του τραγούδια επικράτησε «χαμός» στα social media από τους θαυμαστές του οι οποίοι τον αποθέωναν στις αναρτήσεις τους.

«G.Ο.Α.Τ. του ελληνικού χιπ χοπ», «Δισκαρα ΛΕΞ...τι πιο σύνηθες θα έλεγε κανείς», «ΛΕΞ ευχαριστούμε», «ΛΕΞ φέτος το καλοκαίρι Καλλιμάρμαρο ή ΟΑΚΑ λέτε;», «O ΛΕΞ είναι Παπαλουκάς, Διαμαντίδης και Σπανούλης μαζί», ήταν μόνο μερικές από τις ατάκες που γράφτηκαν.

Το άλμπουμ του με τίτλο «G.T.K.», έγινε χρυσό και όπως είχε ενημερώσει η δισκογραφική του εταιρεία Stay Independent στο Instagram, αυτό συνέβη στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, σπάζοντας ρεκόρ. «Lextgk G.T.K. becomes the fastest certified gold album in Greek history», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, τα τραγούδια «Νυχτερίδες», «Αλήτικη αγάπη» και «Χειρότερη γενιά» είναι εκείνα που έχουν ξεχωρίσει με περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια αναπαραγωγές το καθένα. Συνολικά, το άλμπουμ «G.T.K.» του ΛΕΞ είχε ξεπεράσει τα 25,5 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Πανό εμπνευσμένο από στίχους του ΛΕΞ στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Ελσίνκι για την 4η αγωνιστική του League Stage του Conference League και στο γήπεδο είχαν βρεθεί περίπου 15.000 οπαδοί του «τριφυλλιού». Πριν από τη σέντρα σήκωσαν ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Αλήτικη Αγάπη», που ήταν στίχος και κομμάτι από άλμπουμ του ΛΕΞ.

Μάλιστα λίγες ημέρες πριν πανό με αναφορά στον ΛΕΞ ανέβηκε και στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στην αναμέτρηση του Άρη με το Βόλο, αλλά και στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΛΕΞ και ο... Μάνταλος

Ένα από τα τραγούδια του είχε τον εξής στίχο: «Δεκέμβριο του '23 έπαιξα Κορυδαλλό. Ένιωσα ποδοσφαιριστής άκουσα πίσω το(ν) Μάνταλο». Πολλοί το συνέδεσαν με τον παίκτη της ΑΕΚ τον Πέτρο Μάνταλο, με αποτέλεσμα να γίνει άλλη μια φορά viral στα social media.

Ωστόσο, υπήρξε και μία άλλη εκδοχή που δε φαίνεται και τόσο παράλογη και θέλει τον ΛΕΞ να μη λέει «τον Μάνταλο», αλλά «το μάνταλο» και να εννοεί τον σύρτη της πόρτας, κάτι που «δένει» με τον Κορυδαλλό που αναφέρει στην ίδια πρόταση, δηλαδή τη φυλακή.

Ο ΛΕΞ αναμφίβολα αποτελεί «φαινόμενο» σπάζοντας όλα τα ρεκόρ στην εγχώρια μουσική σκηνή γνωρίζοντας την αποθέωση παντού, τόσο στις συναυλίες του και στα social media όσο και στα γήπεδα.

Γνωρίζοντας τον ΛΕΞ...μετά μουσικής

Σε προσωπικό επίπεδο, ο ράπερ διατηρεί αρκετά χαμηλό προφίλ, παρά τη φήμη του.

Σπάνια δίνει συνεντεύξεις ή αναφέρεται στην προσωπική του ζωή. Ωστόσο, ο κόσμος έχει καταφέρει να τον γνωρίσει μέσα από τους στίχους του, οι οποίοι εμπνέονται άμεσα από τα προσωπικά του βιώματα και τις απόψεις του. Σε αυτό, ίσως, οφείλεται και η τεράστια επιτυχία του, στο ότι τα κομμάτια του αποτελούν ένα είδος «ψυχοθεραπείας» μετά μουσικής.

