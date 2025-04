Καταφθάνει ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ, στις 24-4 το φιλμ τρόμου "Until Dawn"

Την Πέμπτη του Πάσχα 24-4-2025 ταυτόχρονα με την έξοδο του σις Αμερικάνικες αίθουσες θα βγει στην Ελλάδα το φιλμ τρόμου επιβίωσης με τίτλο "Until Dawn" που υπογράφει σκηνοθετικά ο 44χρονος Σουηδός δημιουργός David F. Sandberg, ο οποίος απ' όσο είδαμε, έχει σκηνοθετήσει το θρίλερ "Annabelle: Creation" (2017), και τα φιλμ "Shazam!" (2019), και "Shazam! Fury of the Gods" (2023).

Το "Until Dawn" αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου video game του 2015, των Playstation Studios.

Ένα χρόνο μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της αδελφής της, Μέλανι, η Κλόβερ και οι φίλοι της πηγαίνουν στην απομακρυσμένη κοιλάδα όπου εξαφανίστηκε, αναζητώντας απαντήσεις. Εξερευνώντας ένα εγκαταλελειμμένο κέντρο επισκεπτών, ένας μασκοφόρος αρχίζει να τους καταδιώκει και να τους δολοφονεί τον ένα μετά τον άλλο… μόνο για να ξυπνήσουν και να βρεθούν πάλι στην αρχή της ίδιας βραδιάς.

Παγιδευμένοι στην κοιλάδα, αναγκάζονται να ξαναζούν τη νύχτα ξανά και ξανά - μόνο που κάθε φορά η απειλή του δολοφόνου είναι διαφορετική, και μάλιστα πιο τρομακτική από την προηγούμενη. Με τις ελπίδες να λιγοστεύουν, η ομάδα σύντομα συνειδητοποιεί ότι τους έχει απομείνει περιορισμένος αριθμός θανάτων και ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουν είναι να επιβιώσουν μέχρι την αυγή.

Σκηνοθεσία: David F. Sandberg

Πρωταγωνιστούν οι: Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A’zion, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Maia Mitchell, Peter Stormare.