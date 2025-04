Η τρυφερή και φιλόζωη περιπέτεια "Το Δικό μου Πάντα" από 17-4 στις Ελληνικές αίθουσες

Η πιο τρυφερή και φιλόζωη περιπέτεια έρχεται το φετινό Πάσχα από τη μακρινή Κίνα και προβλέπεται να κλέψει καρδιές.

Ο λόγος για την ταινία "Το Δικό μου Πάντα - Μoon the Panda" σε σκηνοθεσία του 64χρονου Γάλλου δημιουργού Gilles de Maistre, ο οποίος μας έχει χαρίσει την όμορφη οικογενειακή περιπέτεια "Mia and the White Lion - Το Κορίτσι και το Λιοντάρι" του 2018.

Η ταινία που βγαίνει στις 17-4-2025 στη χώρα μας σε διανομή της Feelgood, απ' όσο είδαμε, έρχεται και στην Πάτρα.

Ο Tian είναι δώδεκα ετών όταν τον στέλνουν στη γιαγιά του λόγω των κακών σχολικών του αποτελεσμάτων. Μακριά από την πόλη, στα μυστηριώδη κινεζικά βουνά, γίνεται κρυφά φίλος με ένα πάντα που το ονομάζει Φεγγάρι. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας απίστευτης περιπέτειας που πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του.

Σκηνοθεσία: Gilles de Maistre

Πρωταγωνιστούν: Noé Liu Martane, Sylvia Chang, Ye Liu, Nina Liu Martane, Alexandra Lamy.

Στην ελληνική μεταγλώττιση της ταινίας ακούγονται οι: Χριστίνα Παπαδοπούλου, Έρικα Μπεγέτη, Αύρα Πέτρου, Μαριλένη Σταύρου, Μιχάλης Καζάκας, Άρης Κυπριανού, Μαριάν Κυπριανού, Θανάσης Δρακόπουλος, Βίκυ Γεωργιάδου.

Διάρκεια: 100 λεπτά.