Τηλεθέαση (2/4): Στην πρώτη θέση ο Άγιος Έρωτας, στην τέταρτη το Αλ Τσαντίρι Νιούζ

Τα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Τετάρτη 2 Απριλίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Άγιος έρωτας 21,1%

Ο Τιμωρός 18%

Grand hotel 17,1%

Αλ Τσαντίρι Νιουζ 13%

MasterChef 12,7%

Παιχνίδια εκδίκησης 13,6%

Ξένη ταινία – Επίθεση στο σταθμό 13 3,8%

Ξένη ταινία – Ναι σε όλα 2%

Μπέρδεμα από κούνια 1,5%

LATE NIGHT

Πρωταγωνιστές 12,7%

The 2night Show 12%

Ξένη ταινία – The Hangover party 2 9,5%

Υποθέσεις 9,3%

Ελληνική ταινία – The Bachelor 2 7,1%

Ξένη ταινία – Υψηλά εγκλήματα 7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Άγιος έρωτας 19,9%

Ο Τιμωρός 15,4%

Grand hotel 14%

Παιχνίδια εκδίκησης 13,6%

MasterChef 13%

Αλ Τσαντίρι Νιουζ 11,2%

Ξένη ταινία – Επίθεση στο σταθμό 13 3,3%

Ξένη ταινία – Ναι σε όλα 2,8%

Μπέρδεμα από κούνια 1,6%

LATE NIGHT

Πρωταγωνιστές 11%

The 2night Show 10,8%

Ξένη ταινία – The Hangover party 2 10,1%

Υποθέσεις 6,8%

Ελληνική ταινία – The Bachelor 2 6,5%

Ξένη ταινία – Υψηλά εγκλήματα 6,3%