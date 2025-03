Πέθανε ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν στα 90 του χρόνια

Πέρα από τις εμβληματικές μίνι σειρές, ο Τσάμπερλεϊν είχε αξιόλογη κινηματογραφική πορεία. Έπαιξε σε ταινίες όπως The Three Musketeers (1973), The Towering Inferno (1974) και The Last Wave (1977) του Peter Weir. Στη δεκαετία του 1980 πρωταγωνίστησε και σε επιτυχημένες περιπέτειες όπως το King Solomon’s Mines (1985) και Allan Quatermain and the Lost City of Gold (1986).

Στο θέατρο, διακρίθηκε σε παραστάσεις του Σαίξπηρ όπως ο Άμλετ στη Βρετανία το 1970, καθώς και στο Broadway με το My Fair Lady το 1993, όπου υποδύθηκε τον Χένρι Χίγκινς.

Στη δεκαετία του 2000, έκανε guest εμφανίσεις σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως Will & Grace, Desperate Housewives και Brothers & Sisters. Το 2017, εμφανίστηκε στο revival του Twin Peaks του David Lynch, ενώ η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία Echoes of the Past (2021), που γυρίστηκε στην Πάτμο.

Ο Τσάμπερλεϊν πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στη Χαβάη, όπου αφοσιώθηκε στη ζωγραφική και την οικολογία. Ήταν ενεργός ακτιβιστής, υποστηρίζοντας περιβαλλοντικά θέματα όπως η διάσωση του ποταμού Tuolumne στην Καλιφόρνια.

Το 2003, κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Shattered Love: A Memoir», όπου μίλησε ανοιχτά για τη ζωή και τη σταδιοδρομία του.

Ο ηθοποιός υπήρξε επί χρόνια σύντροφος του Μάρτιν Ράμπετ, με τον οποίο έζησε στη Χαβάη και συνεργάστηκε σε πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.