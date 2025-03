Νέο ντοκιμαντέρ υποστηρίζει ότι ο Τζιμ Μόρισον είναι ζωντανός

Το ντοκιμαντέρ Before the End: Searching for Jim Morrison υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής των The Doors ζει και εργάζεται ανώνυμα στις Συρακούσες ως εργάτης συντήρησης με το όνομα «Φρανκ».

Στις 3 Ιουλίου 1971, ο Τζιμ Μόρισον έγινε μέλος του διαβόητου “Club 27”, όταν βρέθηκε νεκρός σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι. Ωστόσο, περισσότερα από πενήντα χρόνια αργότερα, μια τριμελής σειρά ντοκιμαντέρ υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής των The Doors είναι ζωντανός και ζει στις Συρακούσες.

Τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι Before the End: Searching for Jim Morrison, και το έχει γράψει και σκηνοθετήσει ο Τζεφ Φιν και είναι διαθέσιμο στο Apple TV+ από τον Ιανουάριο.

Η σειρά υποστηρίζει ότι ο Μόρισον σκηνοθέτησε τον θάνατό του και, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, ο καλλιτέχνης συναντήθηκε με έναν άνδρα από τη Συρακούσες ονόματι Φρανκ και “πήρε” την ταυτότητά του. Φαίνεται ότι η συνέντευξη του ντοκιμαντέρ με τον «Φρανκ» δεν προσφέρει πολλές αποκαλύψεις, καθώς έδωσε αόριστες απαντήσεις στον Φιν όταν ρωτήθηκε για την ταυτότητά του.

Πάντα υπήρχαν αμφιβολίες για τις συνθήκες του θανάτου του Μόρισον. Μετά την εύρεσή του πτώματος στην μπανιέρα του, η κηδεία του έγινε χωρίς να πραγματοποιηθεί νεκροψία. Αυτό τροφοδότησε τις φήμες ότι ο θάνατός του δεν ήταν αληθινός.