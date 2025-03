Πάτρα: Καταχειροκροτήθηκε η Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Princeton

Η Συμφωνική Ορχήστρα, με την εκπληκτική διεύθυνση του διάσημου διευθυντού της Ορχήστρας, Μαέστρου Μάικλ Πραττ, αποτελούμενη εξ ολοκλήρου από 98 φοιτητές του Πανεπιστημίου Princeton, ερμήνευσε με ιδιαίτερη ευαισθησία, τα μεγάλης δυσκολίας έργα που είχαν επιλεγεί από τον Μαέστρο της, ενθουσιάζοντας το πολυπληθές κοινό της συναυλίας, με την επαγγελματική της απόδοση, με τις εξαιρετικές μουσικές ερμηνείες των έργων, καταχειροκροτηθείσα, με αποτέλεσμα να κληθεί τρείς φορές επί σκηνής ο Μάικλ Πραττ στο τέλος της συναυλίας.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας η Ορχήστρα ερμήνευσε τα σύγχρονα έργα: The River, Duke Ellington (1899-1974) και Elegy, Evgeni Orkin (b.1977), ενώ στο δεύτερο μέρος, με εκπληκτική ορχηστρική δεξιότητα, ερμήνευσε την Symphony No. 5 in E Minor, Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

Η συναυλία δόθηκε στο πλαίσιο περιοδείας της Ορχήστρας στην Ελλάδα και με τρείς (30 συναυλίες στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και την πόλη μας, το πέρασμα της οποίας, δικαίωσε όχι μόνον τη φήμη της, αλλά έδωσε την ευκαιρία στο Πατραϊκό κοινό, να παρακολουθήσουν ένα ακρόαμα υψηλότατου, επαγγελματικού επιπέδου, συγκεντρώνοντας τα διθυραμβικά του σχόλια.