Πανεπιστήμιο Πατρών: Συμμετοχή στη νεοσύστατη Συμμαχία "EUNICoast: The European University of Islands, Ports and Coastal Territories"

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μετά από πολλές προσπάθειες συμμετέχει στη νεοσύστατη (2024) Συμμαχία "EUNICoast: The European University of Islands, Ports and Coastal Territories", η οποία αφορά τη δράση των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Στην EUNICoast συμπράττουν 13 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια από νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, με επισπεύδον το Γαλλικό Le Havre University Normandy. Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EUNICoast, μέσω της συνεργασίας των ιδρυμάτων-μελών της για την προώθηση των αποστολών τους στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και την κοινοτική δέσμευση, σκοπεύει να:

Προωθήσει ένα πολυπολιτισμικό, πολυγλωσσικό, ανοιχτό και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Συμβάλει στην οικοδόμηση ισχυρών θεμελίων για την επόμενη γενιά φοιτητών και πολιτών, από την Ευρώπη και τον κόσμο, με στόχο την δέσμευση, τη συνειδητοποίηση και την ουσιαστική τους συμβολή στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων αειφορίας.

Ενισχύσει την συλλογική ικανότητα των Πανεπιστημίων της να ανταποκρίνονται καλύτερα στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες.

Τα συμπράττοντα Πανεπιστήμια και οι θεματικοί τομείς εστίασης, παρουσιάζονται ειδικότερα στη διαδικτυακή πύλη www.eunicoast.eu, η οποία θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο περιεχόμενο για τις δράσεις της Συμμαχίας.