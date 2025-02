Ειδικό αφιέρωμα στα τραγούδια των ταινιών Τζέιμς Μποντ στην 97η τελετή απονομής των Όσκαρ

Πάντως όπως γράφει το Variety, τα Όσκαρ ενίοτε παρέβλεπαν τα τραγούδα των ταινιών Τζέιμς Μποντ. Ακόμα και κλασικά πλέον κομμάτια όπως αυτό με τη φωνή της Shirley Bassey, το “Diamonds Are Forever” που θεωρείται ιδιαιτέρως αγαπημένο δεν είχε καν προταθεί!

Το πρώτο κομμάτι ταινίας Τζέιμς Μποντ που μπήκε στην Οσκαρική πεντάδα του καλύτερου τραγουδιού ήταν το “Live and Let Die” από το φιλμ “Live and Let Die” (1973) των Paul και Linda McCartney.

Συνολικά έχουν προταθεί 6 τραγούδια από ισάριθμες ταινίες Μποντ και 3 από αυτά κέρδισαν το Όσκαρ. Τα κερδισμένα για να τα θυμηθούμε είναι το υπέροχο "Skyfall" με την φωνή της Adele το 2012, το "Writing's on the Wall" του Sam Smith από την ταινία “Spectre” (2015) και το "No Time to Die" με την Billie Eilish από την ταινία του 2021.

Όπως τέλος διαβάσαμε, το «Writing's on the Wall» έγινε και το 1ο Bond κομμάτι που ανέβηκε στο νούμερο 1 του Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στους παραγωγούς των ταινιών Μποντ, Barbara Broccoli και Michael G. Wilson, απονεμήθηκε τιμητικό βραβείο Όσκαρ στα περασμένα Governors Awards.

